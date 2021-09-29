Akşener, Avrasya Tüneli’ne fazladan ödenen 900 milyon dolara dikkat çekti: Projeye değil, ranta karşıyız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 'Projeye değil, ranta karşıyız' başlıklı bir video paylaşarak, Avrasya Tüneli'ne fazladan ödenen 900 milyon doları eleştirdi. Akşener, "Yol, köprü, tünel yapılmasına karşı değiliz, 900 milyon doların bir avuç müteahhide peşkeş çekilmesine karşıyız. Biz yandaşı kayıran bu bozuk zihniyetten değil, milletten yanayız" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya hesabından ‘Projeye değil, ranta karşıyız’ başlıklı bir video paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Avrasya Tüneli’ne fazladan ödenen 900 milyon dolara dikkat çekti.

Paylaşılan videoda projeye fazladan ödenen 900 milyon doların millete harcanmadığı birkaç kişinin kasasına girdiği belirtildi. Video sonunda Akşener’in “Tabii ki biz de yol, köprü, tünel, hastane, havalimanı yapacağız. Biz projeye değil, ranta karşıyız. Biz bir avuç müteahhitten değil milletten yanayız.” sözlerine yer verildi.

Akşener, videoyu “Yol, köprü, tünel yapılmasına karşı değiliz, 900 milyon doların bir avuç müteahhide peşkeş çekilmesine karşıyız. Biz yandaşı kayıran bu bozuk zihniyetten değil, milletten yanayız.” ifadeleriyle paylaştı.