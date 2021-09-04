Akşener, Belgrad yolunda İzmir Marşı’na eşlik etti

2021 Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak Filenin Sultanları’na destek olmak için Sırbistan’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti heyeti, uçak yolculuğu esnasında ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak İzmir Marşı söyledi.

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İYİ Parti lideri Akşener, Filenin Sultanları'na destek olmak amacıyla Sırbistan'a gitti. Uçağın içinden fotoğraf da paylaşan Akşener'e, İYİ Parti heyeti ve bir grup gazeteci eşlik etti.

Akşener ve parti heyeti, uçak yolculuğu esnasında ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak İzmir Marşı söyledi.

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