Akşener: Ben bu belediyeler alınabilsin diye çok çırpındım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Ben bu belediyeler alınabilsin diye bizzat Sayın Kılıçdaroğlu şahidimdir çırpındım. Belediye seçimlerini alma serüveninin bugün geldiğimiz noktada Millet İttifakı'nın adayının 13. cumhurbaşkanı olacağına dair inanca dönüşmesinin sebebi, belediye başkanlarımızın somut çalışmalarıdır." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüsler için lansman düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otobüs lansmanında açıklamalarda bulundu.

“BU BELEDİYELER ALINSIN DİYE ÇOK ÇIRPINDIM”

“20 yıldır aynı zihniyetin, benzer isimlerin yönettiği bir Türkiye’deyiz” diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, belediye seçimlerinin kazanılmasının önemine dikkat çekti. Akşener,

“Ben bu belediyeler alınabilsin diye bizzat Sayın Kılıçdaroğlu şahidimdir çırpındım. Şahıs olarak çırpındım. Ne için önemli? İşte bugün bu hizmetle ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Ne dediler bizler için? ‘Bunlar iki kazı güdemez’ dediler. ‘Bunlar her şeye karşı’ dediler. Bunlar şöyle dediler, bunlar böyle dediler. Bu zihniyeti bu ülkenin yönetiminden göndermenin yolu neydi? Somut bir başarı öyküsü oluşturmaktı.

Adana’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Ankara’ya, Ankara’dan Antalya’ya uzanan bu belediye seçimlerini alma serüvenini bugün geldiğimiz noktada, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının 13. cumhurbaşkanı olacağına dair inancın, bu arkadaşların da, bu zihniyetin de, bu paralel evrenin içinde ne düşündüklerini, ne yaptıklarını anlayamadığımız bu yönetim anlayışının gerçekten seçmenimizin eliyle, demokrasiyle sandıkta gönderileceğine olan inancın oluşmasının sebebi Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın somut çalışmalarıdır.” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYININ 13. CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Akşener, belediye başkanlarına atılan iftiralara da değinerek,

“Belediye başkanlarımızın yaptığı somut, dürüst ve doğru çalışmaların, iki kazı güdemez iftirasını ortadan kaldırdığı, ‘Bunlar gelirse DHKPC’liler, PKK’lılar su ve elektrik faturalarınızı gelip elinize verecekler’ denilen iftiraların çöktüğü, ‘Bunlar her şeye karşılar hiç bir hizmet yapmazlar’ iftirasının çöktüğü ve ‘Bunlar gelirse fakire, fukaraya ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların duracağı iftirasının çöktüğü…

İstediğiniz kadar anlatın inandırıcılığı sağlayan yapılan işlerdir. Onunu için ben büyükşehir belediye Başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımızın yaptıkları bu özverili çalışmaların inanıyorum ki, seçim ne zaman olur bilemiyorum ama yapılacak seçimde 13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı’nın adayının seçileceğini, 13. cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“BAĞIRA BAĞIRA AĞLAMAK İSTİYORUM”

“Bağıra bağıra ağlamak istiyorum” diyen Akşener, “Dün bir toplantıya katıldım o toplantıda iki yıldır interneti olmadığı için okuma yazma öğrenememiş çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz?

Allah sizden razı olsun. Siz bunu engellediniz ve görevinizi yerine getirdiniz. Umarım ki Saraylarda yasayanlar sizin ayağınıza çelme takmak yerine bu çalışmaları örnek alırlar ve Türkiye genelindeki bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun, bu acımasızlığın önüne geçerler” dedi.

KILIÇDAROĞLU: SORUNLARIN KAYNAĞI ÜLKEYİ YÖNETENLERDİR

Akşener’in ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ülkedeki sorunlara işaret ederek,

“2013’ten beri otobüs alınmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Otobüs almak için çaba harcayan büyükşehir belediye başkanımıza engel çıkartılıyorsa bir sorunumuz var demektir. Eğer milyonlarca evladımız internete ulaşamıyorsa bir sorunumuz var demektir.

Halen yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir sorunumuz var demektir. Gençler geleceklerinden endişe duyuyorsa, yurt dışına nasıl gideriz diye düşünüyorlarsa bir sorunumuz var demektir.

Eğer Türk lirası, yabancı para karşısında pul haline düşüyorsa bir sorunumuz var demektir. Sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü sorumluluk onlara aittir. Çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor. Çözenlerin iktidara gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

“BU ÜLKENİN ÇILGIN ADAMLARA DEĞİL AKILLI ADAMLARA İHTİYACI VAR”

Ülkenin çözülemeyecek sorunlarının olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu,

“Kur farkı sadece Türkiye’nin bilançosunu değil tüm belediyelerin bağımsız kuruluşların da bilançosunu altüst etti. Çılgın projelere ihtiyacımız yok dediniz. Bu ülkenin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacı var.

Sorunları masaya yatırıp açık yüreklilikle tartışan insanlara ihtiyacımız var. Böyle bakmamız lazım. Ancak sorunları böyle çözebiliriz. Böyle yaklaşınca pek çok sorunun kısa sürede çözüleceğini hepimiz biliriz. Çözülmeyecek sorunu yoktur.

Türkiye’nin; akılla birikimle, istişareyle. Ne kadar ağır yük alırsak alalım, bu sorunların tamamının üstesinden gelebiliriz.

Büyükşehir belediye başkanımız ‘biz şunları bunları yaptık dönüp bize diyorlar ki ne yaptınız,’ Sayın başkan bu soruyu sormaları gayet doğal çünkü onlara başka bir şey yapıyorlardı siz onu yapmadınız.

Siz harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiniz. Onların alışkın olmadığı bir yönetim tarzı. Size yürekten teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.