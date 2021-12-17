Akşener: Ekonominin patronu güvendir

Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaretinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Ekonominin patronu güvendir. Güveni sağlamak adalettir. Adaletin oluşabilmesi için hukukun üstünlüğü, hukuk üstünlüğünün olması için de demokrasi lazımdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet KAYA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep Ticaret Odası ziyaretinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

“7 TRİLYON DOLARLIK BİR HACMİN PAYDAŞI OLMAK VARKEN…”

Akşener, esnaf ziyaretlerine ilişkin şu ana kadar 75 ili tamamladığını açıkladı. Dış ticaret vurgusunda bulunan Akşener, şöyle konuştu:

* Biz kavga etmek yerine problemlerimizi çözerek yürüyüp, bunun yerine ticareti üreteni öne koyduğumuz bakış açısıyla 7 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin paydaşı olmak varken 5 milyon insanın yükünün taşındığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

* Diğer taraftan Avrupa Birliği ve Mısır'a kadar olan o sistemi işin içine kattığımızda 21 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyorum. Gaziantep üzerinden yola çıkarsak, neler satarsınız? O sattığınız, ihraç ettiğiniz ürünleri Gaziantep'e getirmesi, yaratılacak istihdam, teknolojide ortaya koyulacak performansı bir tahayyül edin.

“KAVGA ETMEK YERİNE TİCARETİN ÖNE ÇIKTIĞI BAKIŞ AÇISI”

Gaziantep Ticaret Odası'nın istihdam ettiği insan sayısını soran Akşener, “300-400 bin” yanıtını aldıktan sonra, “400 bin aile burada karnını doyuruyor. Ailesini geçindiriyor. Sadece şu çatının altından. Bunun 500 bine çıkması için ürettiklerinizi satmanız lazım. Bunun teşvik edilmesi lazım. Dış politikada kavga etmek yerine ticaretin öne çıktığı bir bakış açısını tesis etmek zorundayız. Yani ekonomik coğrafya” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Ekonominin patronu güvendir. Güveni sağlamak adalettir. Adaletin oluşabilmesi için hukukun üstünlüğü, hukuk üstünlüğünün olması için de demokrasi lazımdır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Akşener, Balıklı Meydanı'nda toplanan halka hitap ederken bir kadın bin bir güçlükle ev umuduyla yaptığı tasarrufunun yok olduğunu belirterek bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Akşener'den yardım istedi. Bir başkası kentsel dönüşüm ile evlerinin yıkılıdığını ama haklarının ödenmediğini belirterek AKP'li Şahinbey Belediyesi'ni şikayet etti.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde pusuya düşürülerek öldürülen kardeşi ve yeğenlerinin fotoğraflarını İYİ Parti Genel Başkanı'na gösteren Savcı Bozkurt adlı bir vatandaş da, “Sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanı'na, Adalet Bakanı'n sesimi duyurmak istiyorum. Benim kardeşim pusuya düşürülüp öldürüldü. Ama, savcı ve hakimler adaleti sağlamak için gerekeni yapmadılar” diye yakındı.

Bunun üzerine Akşener de “Bu kardeşimiz adaleti sağlamak için benim aracılığımla Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Sesini benim bulunduğum yerden duyurmak istiyor. ‘Haksız yere aile fertlerim öldürüldü’ diyor. ‘Hakimler, savcıar görevlerini yapmadı’ diyor. ‘Senin aracılığınla Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum’ diyor. ‘Adalet yerine getirilsin’ diyor. Heyhat ki heyhat” dedi.

Akşener, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı, bir dönerci ile ayakkabıcıya girerek çalışan ve iş yeri sahiplerine işlerinin nasıl olduğunu, maddi sıkıntı çekip çekmediklerini sordu. İşlerinin kötülüğünden yakınan esnafa da, “Biraz daha sabır” telkininde bulunan Akşener, esnaf gezisinin ardından uçakla İstanbul'a döndü.

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