Akşener: Güzel bir gelecek bırakacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında çevre sorunları üzerine yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, "Doğamızı koruyarak insanımıza güzel bir gelecek bırakacağız. Söz olsun, hem de çevreci sözü!" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından partisinin grup toplantısında çevre sorunları üzerine yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

Duygusal bir müzik eşliğinde hazırlanan videoda Akşener’in şu ifadelerine yer verildi:

“Salda Gölü’ne beton dökenlerin, kendilerini ‘Yol kenarına ağaç diktik ya’ diye savunmalarını kabul edemeyiz. Kaz Dağları’nı yağmalatanların, bizi millet bahçeleriyle uyutmaya çalışmalarına sessiz kalamayız. Doğamızı korumak ve kollamak bizim için kutsal bir görevdir. Doğamız topyekün alarm verirken bu uyarıyı duymamazlıktan gelemeyiz. Bizim için vatandın doğası kutsaldır.”

Videonun sonunda ise Akşener’in, “Sizlere sözüm olsun, ağaçları, suları ve tüm canlıları koruyacağız. Çevreci sözü” sözlerine yer verildi.

“GÜZEL BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ!”

Akşener videoyu, “Doğamızı koruyarak insanımıza güzel bir gelecek bırakacağız. Söz olsun, hem de çevreci sözü!” notuyla paylaştı.

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