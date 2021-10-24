Akşener: Haramiler gidiyor, iyiler geliyor

İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Meral Akşener, sahneye çıkmadan önce, 'Kim geliyor, Başbakan geliyor' anonsları yapıldı. Partilileri selamlayan Akşener, "Haramiler gidiyor. İyiler geliyor" dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Meral Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin 4. kuruluş yıl dönümü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kutlanıyor.

Akşener, sahneye çıkmadan önce, ‘Kim geliyor, Başbakan geliyor’ anonsları yapıldı. Torunu Pars ile birlikte partilileri selamlayan Akşener, “Haramiler gidiyor. İyiler geliyor” dedi.

Dün İYİ Parti’nin sosyal medya hesaplarından “Türkiye'nin başbakan adayı; Meral Akşener” notu ile bir video paylaşılarak seçim kampanyası başlatılmıştı. Kutlama programında konuşan Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

BİZ HAZIRIZ, ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN: 4 yılı geride bıraktık. Türkiye’de herkes adil olacak. Karnı doymuş insanlar olacak. Bu kutlu yolda adalet var, sizler varsınız. Ülkümüze 25 Ekim’de başladık. Bu aziz millet bizleri sevdi. Milletimiz bize yanlış giden bir şeyler var dedi. Vatanımızın dört yanında millet bizi çağırıyor. Bu bizim milletimize olan şeref sözümüzdür. Biz hazırız, şimdi onlar düşünsün. Bu partiyi Türkiye’yi yönetmek iddiası üzere kurduk. Biz hazırız şimdi onlar düşünsün. İktidar olmak hizmet almak demektir.

YANDAŞ KAVRAMINI KALDIRACAĞIZ: Partili Cumhurbaşkanlığı’ndan kurtulacağız. İyileştirilmiş parlamento sistemiyle yeniden kutlu bir hale getireceğiz. Yandaş kavramını kaldıracağız. Milletin sırtındaki keneleri söküp atacağız.

İKTİDAR ŞİDDET GÖREN KADINLARI GÖRMEZDEN GELDİ: İstanbul Sözleşmesi’ni amasız fakatsız hayata geçireceğiz. Kadınlara şiddet uygulanmasını görmezden gelmeyeceğiz. İktidar şiddet gören kadınları görmezden geldi. Bu ülkeyi kadınlarla el ele verip yeniden ayağa kaldıracağız. Milletimiz yetkiyi verdiğinde kararları ortak akılla alacağız.

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