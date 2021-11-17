Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından Ankara'da kritik bir görüşme daha... CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener bir araya geldi.
CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 16.00’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider saat 17.00’da ortak basın açıklaması yapacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 14.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul etmesi dikkat çekmişti. İki lider arasındaki görüşme 45 dakika sürmüştü.