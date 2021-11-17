Haberler - Gündem

Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından Ankara'da kritik bir görüşme daha... CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener bir araya geldi.

Yayınlanma: 15:49 - 17 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 16.00’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider saat 17.00’da ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 14.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul etmesi dikkat çekmişti. İki lider arasındaki görüşme 45 dakika sürmüştü.

Erdoğan'dan 50+1 açıklaması İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan 50+1 açıklaması TİP lideri Baş'tan Kılıçdaroğlu'na ziyaret İlginizi Çekebilir TİP lideri Baş'tan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Ankara CHP Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener MHP Recep Tayyip Erdoğan