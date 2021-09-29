Akşener: İtibardan tasarruf olmazmış! Hadi oradan be, millet aç…

Kırşehir’de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada "Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. ‘İtibardan tasarruf olmaz'mış. Hadi oradan be… Millet aç!” ifadelerini kullandı.

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Esnaf ziyaretlerine Kırşehir'de devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaman ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

“İŞLER ÇOK ÇOK KÖTÜ”

Telefon aksesuarları satan bir dükkana giren Akşener, “İşleriniz nasıl?” diye sordu. Esnaf, “Çok çok kötü. Yani hiçbir şekilde (iş) yok, öyle diyebilirim” yanıtını verdi.

“UCU UCUNA…”

Esnaf, Akşener'in, “Burası artık ev geçindiriyor mu?” sorusuna “Yok. Benim ayrıca apartım da var ama zor yani, ucu ucuna. Gençler de çalışamıyor. İş bulamadığı için yanımdalar” diye cevap verdi.

“PANDEMİ BİZİ YERLE BİR ETTİ”

Salgın sürecinde devletten destek alamadıklarını da söyleyen esnaf, “Pandemi bizi yerle bir etti. Hiçbir şekilde destek olmayınca… Ben (hibe-destek) alamadım. (Kredi borcu) Şimdi ödemelerle uğraşıyoruz. Tezgahımda ürüne dair hiçbir şey kalmadı” sözleriyle dert yandı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN”

Ziyaretleri sırasında Akşener'in yanına gelen ve çiftçilerin icra dosyasını gösteren vatandaş, “Bu dosyayı Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istedim, mümkün değil beni yaklaştırmadılar, görüştürmediler. Çiftçilerimiz perişan. (Elindeki dosyayı göstererek) Bakınız şu icra satış kararı. Ayın 1'inde çiftçilerin evleri, tarlaları, mandıraları satılıyor. Sizin kolunuz uzun. Genel başkanların birbiriyle küslük, kırgınlıkları olmaz. Ne olursunuz! Siz bu işi çözersiniz. ‘Paramızı ödeyin' demiyoruz biz. Bir ay erteleyin, çiftçiler kendi aralarında 3-5 milyona satabilirler. Ama şu anda çiftçinin tarlası 2 milyona gidiyor. Sizi Allah gönderdi buraya. Bak samimi söylüyorum, biz size artık Başbakan sıfatıyla bakacağız” dedi.

“YİYECEK EKMEĞİMİZ YOK”

Bir kadın vatandaş da üniversite mezunu oğullarının ve gelinlerinin iş bulamamasından şikayet ederek, “Üniversiteli oğullarım var, boştalar, ütü yapıyorlar. 4 dil bilen, üniversite mezunu gelinim var, ufak tefek şeyleri satmaya çalışıp evini geçindirmeye çalışıyor, iki tane çocuk var… Yani yiyecek ekmeğimiz yok kısacası. Üniversiteli gelinim var, evde oturuyor, evden dışarı çıkamıyor. Ne diyeyim? Bu Türkiye'nin hali. Işığımız olun” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARI VAR”

Akşener, “Beraber çözeceğiz, beraber düzelteceğiz. El ele verip çözeceğiz. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin imkanları var” sözleriyle karşılık verdi.

“FİYATLAR ÇOK UÇTU”

Ürünlere art arda gelen zamlardan şikayet eden bir esnaf, “(Eliyle göstererek) Şunu gittim bir hafta önce 10 liraya aldım, ikinci haftada 15 TL olmuş. Fiyatlar çok uçuk. Çok sıkıntılı. Geri tekrar satamıyorsun. Oğlum da üniversiteden inşaat mühendisliğinden geçen sene mezun oldu, işsiz, beraber çalışıyoruz” dedi.

“BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

Akşener, “Beraber çözeceğiz be. Hakikaten birlikte çözeceğiz” ifadeleriyle esnafa destek oldu.

“İNSANLARIN AĞZINDA DİŞ YOK”

Akşener, buradaki ziyaretlerinin ardından, eline mikrofon alarak, kendisini takip eden kalabalığa seslendi. Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Bugün özne sizsiniz, bugün dert sizin derdiniz, bugün bu derdin bir sese dönüşmesi lazım. O ses de ben ve arkadaşlarım olmak üzere buna talibiz. Çiftçi ağlıyor.

* Yahu bizi yönetenler, şu insanların ağzına bir bakın; dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. Günahtır be günahtır.

* 5 maaş alan danışmanların olduğu bu ülkede, insanların ağzında diş yok. Eczanelerde veresiye defteri var. Mama alamıyor çocuklarına babalar, anneler.

“MİLLET AÇ!”

* 5 ayrı emekli maaşı olabilir mi? Bin 500 TL emekli maaşı alan var. Bin 500 TL ile ev mi geçinir? Emekliyi siz niye açlığa mahkum ediyorsunuz? 3 bin lira asgari bir emekli maaşını herkese eşit olarak verseniz incileriniz mi dökülür?

* 500 milyon dolarlık uçakla uçacağınıza, 11 maaş vereceğinize danışmanlarınıza, emekliye 3'er bin lira maaş verseniz, en azından kötünün iyisi, fena mı olur? ‘İtibardan tasarruf olmazmış'… Hadi oradan be… Millet aç!”

NEŞET VE MUHARREM ERTAŞ’IN KABİRLERİNE ZİYARET

Akşener, merhum Ertaş’ın mezarına giderek ziyarette bulundu. Akşener, önce Neşet Ertaş’ın sonrasında ise babası Muharrem Ertaş’ın mezarlarına karanfil bırakarak mezarlarını suladı. Dua da eden Akşener, il merkezinden Mucur ilçesine kalabalık bir konvoyla hareket etti.