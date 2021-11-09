Akşener’den 10 Kasım mesajı: Mavi gözlü bozkurtumuzu sevgi, saygı ve minnetle anıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, “Türk milletinin fikrine, kalbine ve ruhuna işlenen mavi gözlü bozkurtumuzu sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

“AŞKLA ÇARPAN KALBİMSİN”

Akşener, sosyal medya paylaşımında ‘Aşkla Çarpan Kalbimsin’ şarkısınının videosuna yer verdi. Paylaşılan videoda İYİ Parti'nin “Bugün 10 Kasım. #AşklaÇarpanKalbimsin” mesajı yer aldı.