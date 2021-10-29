Akşener’den 29 Ekim paylaşımı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı videosu çok sayıda beğeni topladı. Akşener paylaşımına "Biz, Cumhuriyetimizi sokaklardan, okullardan, insanlarımızın neşesinden tanırız… Cumhuriyetimizin 98. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklâl kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." notunu düştü.

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Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından partisinin hazırladığı 29 Ekim videosunu paylaştı. Çok sayıda beğeni ve paylaşım alan videoya Akşener, “Biz, Cumhuriyetimizi sokaklardan, okullardan, insanlarımızın neşesinden tanırız… Cumhuriyetimizin 98. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklâl kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” notunu düştü.

İYİ Parti’nin hazırladığı videoda genç bir kadın şu şiiri okudu:

Ben seni gözlerim kapalı da tarınım.

Özgür kanatların yükselirken attığın kahkahalarından,

Buğdaylara uçuşan güvercinlerden,

Bir balıkçının ‘canlı canlı’ tok sesinden tanırım.

Ben seni gözlerim kapalı da tanırım.

Kalabalıklar içinde yükselen, neşe dolu insanlardan,

Simitlerin kokusu, sıcacık çayların şıngırtısından,

Vapurun ‘ben geldim’ diye seslenen çığlığından tanırım.

Ben seni gözlerim kapalı da tanırım.

Bir okulun zil sesinden, çocuklardan yükselen andımızdan,

Şen şakrak mutluluklarından tanırım.

Ben seni gözlerim kapalı da tanırım.

Çünkü ben seni tüm ruhumla yaşarım.

Çok yaşa Cumhuriyet…

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