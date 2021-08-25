Akşener’den Bozkurt çağrısı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "Burada eksiklerin giderilmesi lazım. Esnaf burada çok küçük esnaf. Tüccar değil. Dolayısıyla borçlarının silinmesi, yapılamıyorsa 2 yıl mutlaka faizsiz ödemesinin ertelenmesi gerekiyor. O insanların gönüllerinin rahat tutulması gerekiyor. Buradaki tespitlerimizi önce resmi olarak paylaşacağız. Ondan sonra burayı gündemde tutmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini parti heyetiyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akşener, selden etkilenen vatandaşların sorununu dinledi. Bir vatandaş, “Burada bazı durumlarda hasara hasar, kaosa kaos katıyorlar” yakınmasında bulundu.

Bir başka afetzede ise, “Burada sanayideki elemanları, esnafı çalıştırmadan, dışarıdaki firmaya ihale verilerek iş yaptırılıyor. Buradaki insanların malzemesi de hurda olarak anılmış. Bir esnaf, ‘Benim 50 milyarlık malım hurda fiyatına alındı' diyor. Bunları dile getirmeniz lazım” diye konuştu.

“GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaretlerinin ardından basın açıklamasında bulunan Akşener, şunları söyledi:

*Bugün benim başkanlığımda bir heyet olarak geldik. Yapılanlardan Allah bin kere razı olsun. Bütün çadırlara uğradım. Hem ‘Geçmiş olsun’, hem ‘Allah razı olsun’ dedim. Çok büyük bir afet bu. Eksiklerin giderilmesi lazım.

*Arkadaşlarımızın bizlere verdiği bilgi şu; Esnaf burada çok küçük esnaf. Tüccar değil. Dolayısıyla borçlarının silinmesi, yapılamıyorsa 2 yıl mutlaka faizsiz ödemesinin ertelenmesi gerekiyor.

*O insanların gönüllerinin rahat tutulması gerekiyor. ‘3 evim gitti, durumum ne olacak' endişesi yaşanmaması gerekiyor. Buradaki tespitlerimizi önce resmi olarak paylaşacağız. Ondan sonra burayı gündemde tutmaya devam edeceğiz.

Akşener’e ziyaretinde eşlik eden İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, “Selden büyük zarar gören Kastamonu Bozkurt ilçesini ziyaret ettik. Giden canlar elbette ki geri gelmez ama yıkılan yapılır. Afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Öncelikle önleyici tedbirler alınmalıdır” dedi.

İlginizi Çekebilir Akşener, Twitter'dan Boris Johnson'a seslendi: Bizim açımızdan gayri meşrudur