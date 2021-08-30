Akşener’den CHP’li başkana: Bu tepki yakışmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada arkasını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in fotoğrafına tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı. Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunduğu sırada arkasını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

“BU TEPKİ YAKIŞMADI”

CHP’li başkanı eleştiren Akşener, “Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı. Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir” dedi.

CHP’Lİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasını arkasını dönerek protesto eden CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’den açıklama geldi.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Ali Narin, şunları söyledi:

*Bugün Kadıköy ilçesindeki 30 Ağustos resmi töreni sırasında bizleri egemen güçlerin prangalarından kurtararak tam bağımsızlığa kavuşturan, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden birinin başkomutanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yaptığı paylaşımlarda sansür uygulayan, 84 milyon halkın Cumhurbaşkanı olmak yerine kendi tercihi ile partili Cumhurbaşkanı olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı kutlama mesajı okunduğu sırada arkamı dönerek protesto ettim.

*Bu protestom; yandaş basının ve iktidar partisi mensuplarının iddia ettiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e değildir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamına da değildir.

*Bu protestom 84 milyonun Cumhurbaşkanına değil kendi tercihi ile partili Cumhurbaşkanı olan AKP Genel Başkanı Erdoğan’adır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı videosunda yer vermeyenler Ata’mıza en büyük hakareti etmektedirler.