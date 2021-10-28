Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Siirt'te karşılaştığı bir esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattığı videoyu paylaşarak danışmanlar üzerinden isim vermeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Akşener, "Madem insanlarımızın 1.500 lirayla geçinebileceğini düşünüyorsunuz. O zaman neden saray danışmanlarına 5-10 yerden maaş veriyorsunuz?" diye sordu.

Evren DEMİRDAŞ

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Memleket gezileri kapsamında Siirt’te bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Siirt’te karşılaştığı bir esnafın sıkıntılarını anlattığı videoyu paylaştı.

Videoda, 40 yıllık esnaf olduğunu ve 6 çocuk okuttuğunu söyleyen vatandaş şu ifadeleri kullandı:

* ‘Oğlum niye evlenmiyorsun’ diye soruyorum. ‘İş bulamadım sana yük olmak istemiyorum' diyor. 6 tane çocuğumu buradan okutuyorum. Bizim sesimiz olursanız çok makbule geçer. İşlerimiz çok şükür, kazanımız kaynıyor. Biraz zorlanıyorum tabi, gelecek sene inşallah emekli olacağım ama bin 500 lira alacağım. Bin 500 lira maaşla sizce geçinebilir miyim?

* Emekli ediyorsunuz da bin 500 lira veriyorsunuz, bin 500 lirayla ne kadar geçinebilirim? İşyerim ve evim var diye devletten kredi alamıyorum. Şu anda büyük çocuğumun 22 bin TL borcu var onu ödemeye çalışıyorum.

“SARAY DANIŞMANLARINA NEDEN 5-10 YERDEN MAAŞ VERİYORSUNUZ?”

Akşener paylaşımında, danışmanlar üzerinden isim vermeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek şunları kaydetti:

* Siirt Merkez’de esnaf kardeşim; Emekli olunca 1.500 lirayla nasıl geçineceğini düşünüyor, iş bulamayan çocuklarının geleceğinden endişe duyuyor. Madem insanlarımızın 1.500 lirayla geçinebileceğini düşünüyorsunuz. O zaman neden saray danışmanlarına 5-10 yerden maaş veriyorsunuz?

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