Akşener’den dikkat çeken Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Şimdi bu hak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü için fazladan yapıldığı belirtilen ödemelerle ilgili paylaşımda bulundu. Fazladan ödenen 10 milyar dolarla neler yapılacağını da aktaran Akşener, "Soruyoruz; şimdi bu hak mı?” dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Osmangazi Köprüsü’ne fazladan yapıldığı belirtilen ödemelere değinen Akşener, paylaşıma bir de görsel ekledi.

“ŞİMDİ BU HAK MI?”

Akşener, paylaşımında, “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?

NELER YAPILABİLECEĞİNİ SIRALADI

Meral Akşener, paylaştığı görseldeyse fazladan ödenen 10 milyar dolar ile neler yapılabileceğini şöyle sıraladı;

*10 Milyar İle Ne Yapılır? Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da;

*205 bin 5 yıllık öğretmen ataması

*1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL destek

*3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi.

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