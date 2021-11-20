Meral Akşener’den Erdoğan’a: Milletin okkalı şamarını yiyeceksin

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Akşener, “Artık köprüden önceki son çıkıştasın. Ya milletini duyacak ve gereğini yapacaksın ya da ilk seçimde boyunun ölçüsünü alacaksın. Ya Saray’daki sefana ara verip gerçeklerle yüzleşeceksin ya da sandık geldiğinde milletin okkalı şamarını yiyeceksin. Bu kadar basit, bu kadar açık” dedi.

Selami AYDIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de 29 Ekim Bulvarı üzerindeki Özay Gönlüm Meydanı’nda miting düzenledi.

Vatandaşların mitinge yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“BU MİLLETE VARLIK İÇİNDE YOKLUK YAŞATMAYA NE HAKKINZ VAR?”

* Niye buradayım biliyor musunuz? Çünkü memleketimiz darda, milletimiz zorda. Türkiye'de bugün analar tencereyi kaynatamıyor. Türkiye'de bugün babalar eve ekmek götüremiyor.

* Türkiye'de bugün gençler kaçıp gidecek ülke arıyor. Yazık değil mi, günah değil mi? Bu aziz millete varlık içinde yokluk yaşatmaya ne hakkınız var?

“GELİNE, DAMADA, KAYINÇOYA 5'ER MAAŞ BAĞLAYANLARI UTANDIRMAK İÇİN BURADAYIM”

* Testiye dadananlar var. Memleketin zenginliklerine dadananlar var. Milletin hakkına, hukukuna, alın terine musallat olanlar var.

* İşte bunun için yollardayız. İşte bunun için bugün buradayım. Milletin malını üç-beş müteahhidin kasasına akıtanlara ayna tutmak için buradayım.

* Senin evladın işsizken; geline, damada, kayınçoya 5'er maaş bağlayanları utandırmak için buradayım. ‘Açız' diyene ‘Abartıyorsun' diyenleri yüzlemek için buradayım.

“BU KÖTÜ GİDİŞE ARTIK BİR DUR DEMEK İÇİN BURADAYIM”

* Sen ay sonunu getiremezken, Saray'da sefa sürenlerin sefasını bozmak için buradayım. Sen borç içinde yüzerken, utanmadan uçan ekonomi masalları anlatanların yüzüne senin gerçeklerini çarpmak için buradayım.

* İş isteyenlere burun kıvıranların işçiyi, memuru, EYT'liyi yük görenlerin; sokakları kadınlara dar edenlerin, milletin malına çökenlerin devrini artık bitirmek için buradayım. Bu kötü gidişe artık bir dur demek için buradayım.

“TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK”

* Türkiye zengin bir ülke. Türkiye çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Türkiye yoksulluğu değil, zenginliği hak eden bir ülke. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok.

* Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tek bir sorunumuz var, o da nedir biliyor musunuz? Bu ucube sistem ve beceriksizliğin kitabını yazan AK Parti iktidarıdır.

AKŞENER'DEN VATANDAŞA ART ARDA SORULAR

* Şimdi size sormak istiyorum: Bundan 3 yıl öncesine göre daha mı zenginsiniz? Bundan 3 yıl öncesine kadar evlatlarınız daha kolay mı iş buluyor?

* Çiftçi kardeşlerim, mahsulünüz 3 yıl öncesine göre daha mı çok kazandırıyor? Esnaf kardeşlerim sattığınız malları yerine koyabiliyor musunuz? Dükkanı çevirebiliyor musunuz?

* EYT'li kardeşlerim 3 yıl öncesine göre daha mı mutlusunuz? Memur kardeşlerim, 3 yıl önce verdikleri sözü tuttular mı?

* Hakkınız olan 3600 ek göstergeyi verdiler mi? İhracat yapan sanayici kardeşlerim, işleriniz 3 yıl öncesine göre daha mı iyi?

“İSTESEN DE İSTEMESEN DE BU SESİ DUYACAKSIN”

* Ev kadını kardeşlerim, domatesi, biberi, patlıcanı, yağı, unu, şekeri 3 yıl öncesine göre daha ucuza mı alıyorsunuz? Kasabın önünden geçebiliyor musunuz? Pazarda fileyi doldurabiliyor musunuz?

“GÖRMEK İSTEMEDİĞİN GERÇEKLER BURADA”

* Senin duymak istemediğin feryat, işte burada. Senin görmek istemediğin gerçekler işte burada. Milletin gündemi işte burada.

* Bu cevaplar bana değil, geçen seçimde ‘Ver yetkiyi, gör etkiyi' dediğin, milletimize verdiğin sözler. Millet sözüne güvendi, yetkiyi verdi. Bugün ülkeyi sen yönetiyorsun, o nedenle bu cevaplar sana sayın Erdoğan.

“BU KADAR BASİT, BU KADAR AÇIK”

* Artık köprüden önceki son çıkıştasın. Ya milletini duyacak ve gereğini yapacaksın ya da ilk seçimde boyunun ölçüsünü alacaksın.

*Ya Saray'daki sefana ara verip gerçeklerle yüzleşeceksin ya da sandık geldiğinde milletin okkalı şamarını yiyeceksin. Bu kadar basit, bu kadar açık.

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