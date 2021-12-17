Akşener’den Erdoğan’a sert tepki: Kendinize gelin, bırakın artık

Türk lirasındaki tarihi değer kaybına ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen İYİ Parti lideri Akşener, "Daha kimin kaybetmesini istiyorsun? Allah’tan korkmuyorsunuz anladık. Kuldan utanın bari. Gençlerin umutlarını dövizin altında enkaza çevirdiniz. Yaşlılarımızı yağ kuyruklarına mahkum ettiniz. Enflasyonla milleti fakirleştirdiniz. Kınadığınız ne varsa hepsini başımıza bela ettiniz. Kendinize gelin! Bırakın artık!" çıkışında bulundu.

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Bugün Gaziantep’te vatandaşla buluşan ve Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde bir sosyal medya paylaşımında bulunarak ekonomik gündemi değerlendirdi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Türk lirasının ve borsanın bugün yüzde 10 değer kaybettiğini vurgulayan Akşener, “Yani TL'de olan sıradan bir yatırımcı yaklaşık yüzde 20 zarar etti. Neden? Yerli parasına ve ülkesinin şirketlerine güvendiği için” dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “İnsanlar nasıl yatırım yapsın sana güvenerek?” diye seslendi.

“ARTIK YETER, DÜŞ YAKAMIZDAN”

Akşener’in Erdoğan’a seslendiği açıklamaları şöyle devam etti:

*Pazartesi nasıl bir gün olacak Allah bilir. Ülkeyi yangın yerine çevirdin. Milletin ocağına incir ağacı diktin. İnsan bu kadar mı zalim olur? Yıllarca “Milletim, milletim” deyip durdun. Şimdi milletin sana sesleniyor duy bu sesi; “Artık yeter! Düş yakamızdan!”

“KULDAN UTANIN BARİ”

*Esnaf kaybetti. İşçi kaybetti. Memur kaybetti. Sanayici kaybetti. Çiftçi kaybetti. İşsiz zaten kaybediyor. Milletimizin her bir ferdi kaybetti. Daha kimin kaybetmesini istiyorsun? Allah'tan korkmuyorsunuz anladık. Kuldan utanın bari.

“KENDİNİZE GELİN, BIRAKIN ARTIK”

*Gençlerin umutlarını dövizin altında enkaza çevirdiniz. Yaşlılarımızı yağ kuyruklarına mahkum ettiniz. Enflasyonla milleti fakirleştirdiniz. Kınadığınız ne varsa hepsini başımıza bela ettiniz. Kendinize gelin! Bırakın artık!

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