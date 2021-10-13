Meral Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan başbakan geliyor

İYİ Parti lideri Akşener, "Bu ucube sistemin devri artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan başbakan geliyor" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

İşte Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Erdoğan belli ki artık sürmenaj olmuş durumdasın. Tükenmişlik sendromu yaşıyorsun.

* Artık yorulmuşsun. Hafızanı tazelemek için bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum.

11 Şubat 2020'de, ilk vaka görülmeden önce “Maske stoku yapılıyor mu? Aşı çalışmaları yapılıyor mu?” sorusunu kim sordu?

* Mecliste küçük ortağınla reddettiğiniz, işyerini kapatan işletmelere ödenek konsun, esnafımıza aylık 2000 TL destek yapılsın önerilerini sana kim getirdi?

* Toplu taşıma kullanmak zorunda olan dar gelirli vatandaşların aşılanması teklifini sana kim yaptı?

* Kapandığımız dönemde mücbir sebep ilan ederek, vergi yükümlülüklerini bir ay daha uzatın, Mayıs sonuna kadar icra takibi dursun, elektrik fatura ödemelerini 6 aya yayın gibi önerileri kim sundu? Bizim çözüm önerilerimiz milli maldır, alın uygulayın dedik.

“BİR CUMHURBAŞKANININ YAŞADIĞI HAFIZA SORUNU MİLLİ BİR MESELEDİR”

* Sayın Erdoğan belli ki artık sürmenaj olmuş durumdasın, belli ki partin gibi sen de tükenmişlik sendromu yaşıyorsun.

* Sayın Erdoğan bunları hatırlamakta güçlük çekiyor. Bir cumhurbaşkanının yaşadığı hafıza sorunu milli bir meseledir. B vitaminini ihmal etmemesini, basketbol oynaması yerine sudoku çözmesini tavsiye ediyorum

“DOĞALGAZI NEDEN BU KADAR FAHİŞ FİYATA ALIYORUZ”

* Erdoğan’a soruyorum. Biz bu doğalgazı Putin’le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş fiyata alıyoruz?

* Biz göz göre göre niye soyuluyor, bu dost kazığını neden yiyoruz? Doğalgazda yenilen bu kazık, Türkiye’nin sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle içine sokulduğu devlet krizinin bir yansımasıdır.

* 2003’ten 2020’ye kadar tam 62.3 milyar dolarlık özelleştirme yapıp, bu parayı da çatır çatır yiyen iktidar şimdide gözünü barajlarımıza ve hidroelektrik santrallerimize dikti.

* Sayın Erdoğan şimdiye kadar enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu? Ne var ne yok satma merakın çiftçimizi iflas ettirmedi mi?

* 2003’ten 2020’ye kadar tam 62.3 milyar dolarlık özelleştirme yapıp, bu parayı da çatır çatır yiyen iktidar şimdide gözünü barajlarımıza ve hidroelektrik santrallerimize dikti.

* Sayın Erdoğan şimdiye kadar enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu? Ne var ne yok satma merakın çiftçimizi iflas ettirmedi mi?

“BÖYLE BİR HATA YAPMA”

* Sayın Erdoğan, BOTAŞ’ı üç ayrı şirkete bölüp, iki şirketin hisselerini yaranmak istediği yabancı sermayeye satmak istiyor. Tezgaha bakar mısınız? Buna benzer başka tezgahta Türkiye Petrolleri’nde yaşanıyor.

* Sayın Erdoğan ve arkadaşları onu da sessizce Varlık Fonu’na alıp satacaklar. Rant sevdasına, vizyonsuzluğa, zilletliğe bakar mısınız?

* Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine ipotek koyamazsın. Koymaya çalıştığın zaman iktidar değişiminde bütün bu gayri milli adımların iptal edileceğini bugünden alacaklara da vereceklere de duyurmanın sorumluluğunu taşıyorum. Seni uyarıyorum, gel giderayak böyle bir stratejik hata yapma.

“SIKI DUR SAYIN ERDOĞAN BAŞBAKAN GELİYOR”

* Milletin derdini çöz. Benden söylemesi kısa zamanda çözdün çözdün, çözemedin koltuk gidiyor haberin olsun.

* Çünkü İYİ Parti gümbür gümbür geliyor. Gittiğimiz her yerde millet bizi çağırıyor. Ortaklarınla sürdürdüğünüz sefaya son verip hizmet nasıl yapılır, ülke nasıl yönetilirmiş cümle aleme göstermeye geliyoruz.

* Bu ucube sistemin devri artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan başbakan geliyor.

“ÖZEL SEKTÖRSE TEPESİNE ÇÖKÜYOR”

* Organize sanayi bölgelerini de kendine bağlamak istiyor. Çünkü ülkemizde işleyen ve çalışabilen bir tek OSB'ler kalmıştı. Onları da kendine bağlayıp kurutursa rahat edecek.

* Azimle üreten sanayicimize çökmeye çalışıyor. Bu arkadaş başarıya düşman. Başarılı olan devletin kurumuysa satıyor, özel sektörse tepesine çöküyor.