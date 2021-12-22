Akşener’den gençlere ‘anne’ sözü

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gençlerin sorunlarını anlattığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, "Gençlerimizin umutlarına can suyu olacak, onları dinleyecek ve sorunlarını çözeceğiz. Söz olsun, hem de anne sözü!" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından partisinin grup toplantısında gençlerin sorunlarını anlattığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

“GENÇLERİMİZ HAK ETTİKLERİ HAYATI YAŞAYACAK! ANNE SÖZÜ”

Gençlerin fotoğraflarıyla, duygusal bir müzik eşliğinde derlenen videoda Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Gencecik bir kardeşimizin isyanını aktarayım: ‘Ben bu vatanın, ben bu milletin çocuğuyum. Benim yaşımdakiler yurt dışından geliyor burada tatil yapıyor. Ben de onlara hizmet ediyorum. Ben bu vatanın evladı değil miyim?’ Bugünü kaybettik. Bu kafayla gidip gençlerimizin sesine kulak vermezsek yarını da kaybedeceğiz. Sizlere sözüm olsun gençlerimiz hak ettikleri hayatı yaşayacak. Anne sözü.”

Akşener, paylaşımına “Gençlerimizin umutlarına can suyu olacak, onları dinleyecek ve sorunlarını çözeceğiz. Söz olsun, hem de anne sözü!” notunu düştü.

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