Akşener’den iktidara 3600 ek gösterge tepkisi: Verdiğiniz sözü tutacaksınız kardeş

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat merkezde esnaf ziyaretinin ardından halka seslendi. Sokaklarda karşılaştığı manzaraları anlatan Akşener, '3600 Ek Gösterge' düzenlemesi ile ilgili iktidara çağrıda bulunarak "Verdiğiniz sözü tutacaksınız kardeş" dedi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat merkezde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflar, geçinememekten ve aldıkları ürünlerin pahalılığından şikayet etti. Hemşire olduğunu söyleyen genç bir kız ise atanamamaktan şikayet etti.

TÜRKİYE’Yİ SOKAK SOKAK GEZMEYE NASIL KARAR VERDİĞİNİ ANLATTI

Esnaf gezilerinin ardından Akşener, meydanda kurulan platformda halka konuşma yaptı. Sokak sokak gezmeye karar verdiğini anlatan Akşener, şöyle konuştu:

* Bir gün harika bir konuşma yaptığımı düşündüm. Gruptan çıktım. Gazeteci arkadaşlar dizilmişler haklılar. Bende sandım ki konuşmamdan bir şeyler soracaklar. Bana neyi sordular? Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu’na bir şey demiş. Sayın Kılıçdaroğlu da ona bir cevap vermiş. Bu iki liderin söylediklerine benim ne yorum yapmam gerektiğini sordular. O anda anladım ki Türkiye’de ilginç bir siyasi atmosfer oluşmuş.

* Hakaretler üzerinden bunu da maalesef başlatanın asla yapmaması gereken Cumhurbaşkanı seçildiği için yapmaması gereken Sayın Erdoğan olduğunun da altını çizmek durumundayım. Dolayısıyla hakaretler üzerinden abuk sabuk gündemler üzerinden bir Türkiye siyaseti gördüm. Ben o anda arkadaşlarıma dedim ki Anadolu’ya gidiyoruz.

“VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTACAKSINIZ KARDEŞ”

Gezilerde karşılaştığı manzaraları aktaran Akşener, “Dükkanlardaki işsiz gençleri gördüm. Atanamayan gençleri, öğretmenleri gördüm. Daha ilginci emeklileri gördüm, hem de bin 500 lira, bin 800 lira, 2 bin 600 lira, 2 bin 800 lira alan BAĞKUR’lu ve SKK emeklilerini gördüm. 5-6 tane farklı emekli maaşı olur mu? Bu ülkede varmış, olmaz. Halbuki emeklinin maaşı en az asgari ücret kadar olmalı. 3600 sözünü verdiler yerine getirmiyorlar. O dükkanlarda 3600’ün çıkmasını bekleyen, öğretmeni gördüm, eğitimciyi gördüm, polisi gördüm, imamı gördüm herkesi dinledim. Dolayısıyla verdiğiniz sözü tutacaksınız kardeş” dedi.

MİKROFONU VATANDAŞA UZATTI

Akşener, konuşmasının ardından mikrofonu alandaki vatandaşlara uzattı. Çiftçilik yaptığını söyleyen bir kişi, gübrenin pahalılığından yakınarak, ekemediğini söyledi.

“AKP’Lİ ARKADAŞLARIM MİLYONLUK ARABALARLA GEZİYORLAR”

Mikrofonu eline alan bir genç ise işsizlikten dert yanarak şu ifadeleri kullandı:

* Gençler iş bulamıyor. Bir çok AKP’li dostum da var. Altında milyonluk Mercedeslerle Sağda solda geziyorlar. Sorduğum zaman, ‘Allah kerim’ deyip konuyu kapatıyorlar. Bunlardan bıktık, her yerde adam kayırma. ‘Kimdensin, kimi tanıyorsun, tanıdığın milletvekili var mı?’ diyorlar. Bıktık!

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