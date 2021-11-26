Akşener’den İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı mesajı

İBB'nin ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açılışında konuşan İYİ lideri Akşener, törene daveti için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Sizler çalışırsanız, hizmet ederseniz rekabeti biz hizmet üzerinden yaparız ve 13. Cumhurbaşkanı’nı da Millet İttifakı seçtirmiş olur.” dedi.

Batuhan SERİM

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni Kemerburgaz Işıklar Mahallesi'nde açtı. Açılış; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Tesisin özelliklerinden bazıları şöyle sıralandı:

* 1 milyon 400 bin kişinin kullanacağı elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Tesis ile yaklaşık 100 hektarlık atık depolama alanından tasarruf sağlanacak. Yıllık 1 milyon ton atığın taşınmasında 8 milyon kilometre yol tasarrufu yapılacak.

* İstanbul'un günlük 18 bin ton atığının yaklaşık 3 bin tonu (yüzde 15'i) bertaraf edilerek elektrik enerjisi üretiliyor. Emisyon değerleri AB limitlerinin altında olacak. 1.38 milyon ton sera gazı azaltımı sağlanacak. Sera gazı emisyonuna neden olan fosil yakıt kullanımı azalacak. Bu rakam 700 bin aracın bir yıllı emisyonuna denk geliyor.

“VERİLEN ÇABA HEPİMİZİN TAKDİRİNDE”

Programda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* İstanbulluya hizmet ediyorsun. İstanbullunun yeşil görmesi, doğayla barışık olması için elinden gelen çabayı gösteriyorsun. Bu çabaya sadece ben değil, sadece Sayın Genel Başkanım değil, aslında bu çabaya bütün Türkiye tanık. O açıdan verilen mücadele, gösterilen çaba hepimizin takdirindedir.

“O VEBALİN TANIĞI OLMAK İSTEMEYİZ”

* Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemeyiz. Hiçbir annenin, çocuğunun yatağa aç yatırmasını istemeyiz. Onun vebalini birileri çeker ama biz, o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir. İktidar sahipleri bunun farkında değil. Emin olun farkında değiller.

* İki dünya oluştu Türkiye’de. Bir sarayın dünyası, bir de saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz, halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz.

“BÜTÜN DÜNYA BİZE GIPTA İLE BAKACAK”

* Az kaldı. Türkiye, 13'üncü Cumhurbaşkanı’nı seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir sürece girecek. Bu memlekete huzuru, bu memlekete bereketi, bu memlekete güzelliği getirmeye kararlıyız.

* Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz var, imkanımız var. Eğer biz İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Mersin’de, Aydın’da, Eskişehir’de, İzmir’de çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye’yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize.

“BİLİMİN IŞIĞINDA ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ”

Törende bir konuşma yapan İmamoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

* İklim değişikliği tüm dünyayı tehdit eden çok önemli bir gündem maddesi. İnsanlık olarak bu soruna karşı hep birlikte mücadele etmeli, bilimin ışığında çözümler üretmeliyiz.

* Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'nde katıldığım paneller ve gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde iklim değişikliğiyle mücadelede yerelden başlayan çözümlerin önemini özellikle vurguladım. Bu açıdan üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2050 yılında İstanbul'u karbon-nötr bir şehir haline getirme sözü verdik. İklim Değişikliği Eylem Planımız ile 14 stratejik hedefimizi kamuoyuna açıkladık. Yeşil Çözüm vizyonumuzun kentimizin ve ülkemizin geleceği için çok değerli olduğuna inanıyoruz.

“KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK”

* İklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetimi ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu noktada Türkiye'nin ilk Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

* Umuyorum ki bu tesis bir örnek olur ve hem çevrenin korunması, hem enerji üretimi açısından ülkemize fayda sağlayacak nice yatırımın ülke genelinde hayata geçirildiğini hep birlikte görürüz. İçinde bulunduğumuz koşullarda, gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımız konusunda böyle çevre dostu tesislerin varlığı ve doğaya gösterdiğimiz özen belirleyici olacaktır. Kaybedecek vaktimiz yok. Hep birlikte, hızla harekete geçmeliyiz.

“MİLLETİN TERCİHİNE SAYGI DUYULDUĞUNDA…”

İmamoğlu'nun ardından kürsüye Akşener çıktı. İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı:

* (İmamoğlu'na hitaben) Siz konuşurken, aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen, sizin bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim, hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş.

* Tam tersine, doğru işleri yapıldığı takdirde, o doğru işlerin devamı için, hiçbir herhangi bir psikolojik problem hissetmeden hakkı teslim ederek hem yüklenicilere hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendi’ye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş.

“MİLLET İTTİFAKI İNŞALLAH DAHA DA GENİŞLER”

Millet İttifakı'nın iki Genel Başkanı olarak burada olduklarını kaydeden Akşener, şunları söyledi:

* İnşallah daha da genişler Millet İttifakı. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer iddialar, benzer iftiralarla, benzer karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren kalıyoruz. Yani benden başlandı zaten. Hayırlısıyla teneşire yatırıldım.

* Şimdi halbuki bunun bir bayrak yarışı olduğunu, taş üzerine taş koyana, herkesin hiç kendinde kötü bir his hissetmeden, bir sakınca hissetmeden teşekkür etmesi gerektiğini ve rekabetin de ben daha iyi hizmet ederim ve çözümler üzerinden olması gerektiğini, biz şimdi, sizler üzerinden anlatacağız, anlatmaya devam ederiz.

“BU PERFORMANSINIZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE LAZIM”

* (İmamoğlu'na) Davetiniz için teşekkür ederim. Bu tesisi sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim. İstanbullular adına teşekkür ederim. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Sizler çalışırsanız, hizmet ederseniz rekabeti biz hizmet üzerinden yaparız ve 13. Cumhurbaşkanı'nı da Millet İttifakı seçtirmiş olur.

TESİSİ DOLAŞTILAR

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tesis hizmete girdi. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, tesiste kısa bir tur yaptı.

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