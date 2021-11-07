Akşener’e ‘2023’ rakamlı göğüs numarası soruldu

43. İstanbul Maratonu'na çarpıcı görüntülere tanıklık etti. 1923 göğüs numarasıyla yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bugün çok mutluyum" derken '2023' numarasıyla yürüyüşü tamamlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Bugün; birliği, beraberliği, dostluğu, arkadaşlığı, Türkiye'nin geleceğine yönelik inancı ve özgürlüğü ifade ediyor” dedi. Gazeteciler Akşener'e 2023 numarasının ne anlama geldiğini de sordu. Akşener'in "şimdi, yani 2023..." şeklindeki kısa yanıtı gülüşmelere yol açtı.

Hakan KAYA

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43. İstanbul Maratonu’nda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Millet İttifakı maraton heyecanını yaşadı. Maratona CHP lideri Kılıçdaroğlu “1923”, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener “2023”, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “34”, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “1919” göğüs numarasıyla katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi altında Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya yakasından Avrupa yakasına yürüdü.

Kılıçdaroğlu, duygularını soran gazetecilere, “Bugün çok mutluyum. Çok da güzel” yanıtını verdi. Akşener de “Neler ifade ediyor size bugün” sorusunu, “Bugün; birliği, beraberliği, dostluğu, arkadaşlığı, Türkiye’nin geleceğine yönelik inancı ve özgürlüğü ifade ediyor” şeklinde yanıtladı. Gazetecilerin, Akşener’e 2023 numarasının ne anlama geldiğini sorması üzerine Akşener’in “şimdi, yani 2023…” şeklinde kısa bir yanıt vermesi gülüşmelere yol açtı.

Akşener’e yürüyüşte eşi Tuncer Akşener de eşlik etti. Zaman zaman eşinin elini tutan Akşener’in zaman zaman da elini omzuna attığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU, GENÇLİK MARŞINA ALKIŞLA RİTİM TUTTU

Zaman zaman İzmir Marşı eşliğinde yürüyüş gerçekleşirken, yürüyüş sonrasında bando takımı tarafından çalınan Gençlik Marşı’na Kılıçdaroğlu bir süre alkışlarla ritim tuttu.

AKŞENER’İN DANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

2023 göğüs numarası sosyal medyada ilgi çekerken, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı İbrahim Alagöz, maratona ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Alagöz, “Genel Başkanımız @meral_aksener, 2023 numara ile maratona dâhil oldu. =) Mesajı almışsınızdır” diye yazdı. Alagöz başka bir paylaşımında ise Kılıçdaroğlu ve Akşener’in maratondaki yan yana fotoğraflarını paylaşıp, göğüs numaralarına dikkat çekti. Alagöz, fotoğraflara “Millet ittifakı yürüyüşte” ve “1923-2023” notlarını düştü.

AKŞENER’DEN MARATON PAYLAŞIMI

Maratonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meral Akşener, Bugün 43. İstanbul Maratonu'nda; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve sporsever İstanbullular ile birlikte Asya'dan Avrupa'ya geçtik. Katılan tüm yarışmacıları tebrik ediyorum…” notunu düştü.

“MİLLET İTTİFAKI KÖPRÜYÜ GEÇİYOR”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çekilen hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, esprili bir şekilde “Millet İttifakı köprüyü geçiyor:)” ifadesini kullandı.