Akşener’in vatandaşla diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesinde sürdürdü. Akşener'e geçinememekten dert yanan bir esnaf, Akşener'in, “Bu akşam mesela ne pişirmiştir eşin” sorusuna, “Ne söyleyeyim? Kırmızı et mi diyorsun? Tövbe! Bir esnaf olarak bana değil, bir vatandaşa sor. Kaç ay, kaç sene acaba eti görebiliyoruz? Hadi bir bayramdan bayrama” dedi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Akşener, "Milletimizin ocağında gözü, cebinde eli olanlardan hesabı birlikte soracağız." dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurdun dört bir yanında esnaf ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kars’taki ziyaretlerinin ardından Iğdır’a geldi. Tuzluca ilçesinde tek tek esnafları gezen Akşener, sorunlarını dinleyerek dertleşti.

Bir bakkal esnafını ziyaret eden Akşener, işlerin nasıl olduğunu sordu. Esnaf ise bir sene önce iyi olduğunu ancak şu an işlerin çok kötü olduğunu söyledi. Tezgahtaki 2 adet veresiye defterlerini gören Akşener ise şaşkınlığını gizleyemedi. Esnaf, “Malı veriyorsun 5 liraya ertesi gün oluyor 6 lira. Alım gücü düştükçe bizde de böyle oluyor.” dedi.

“YÜZDE 200 ZAMLAR GELDİ”

Temizlik ürünleri satan bir esnaf ise “Akşama kadar oturuyoruz, siftah yapmadan çıkıyoruz. Burası kira, ev kira Allah yardım eder inşallah. Bu sene yüzde 200 zamlar geldi. Bu dükkan şu anda kendini bile döndüremiyor.” dedi.

“HASTA GELDİ, PARASI YOKTU İLACI ALAMADAN GİTTİ”

Akşener, daha sonra bir eczaneye ziyarette bulundu. Aylık 150 lira elektrik faturası ödediğin söyleyen bir eczane çalışanı ise “Bir de kirası var. Asgari ücret ile iki çocuk geçinemiyorum. Ben şu an iki çocuktan şikayetçiyim. Bir de 5-6 çocuğu olan aileler var. Ona ne diyeceğiz. Sabah buraya bir tane hasta geldi, öğrenci cebinde parası yoktu ilacı almadan çıktı gitti. Vicdanen insan rahatsız oluyor. Utancından çıktı gitti çocuk. İnsan ister istemez bunu vicdanen hissetmesi lazım. O da bizde yok maalesef. Büyüklerimizde yok, küçüklerde değil. Büyüklerde olsa büyüklerden vicdanı öğrensek emin olun biz gençler olarak hepimiz aynı vicdandan devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

“KIRMIZI ET Mİ DİYORSUN? TÖVBE”

Giyim mağazası işleten bir esnaf da Akşener’e şu sözlerle dert yandı: “Günlük yapabileceğimiz ekmek paramız çıkabilse biz şükredeceğiz. Şu anda onu dahil bulamıyoruz. Günlük üç parça satıyorum, hadi bana parça başı 20 lira kalsa dahi 60 lira. Benim kendi ihtiyacımı mı döndürecek, çoluk çocuğumu mu geçindirecek. Oy zamanı gelince geliyorlar buraya oy istiyorlar ama vatandaşın derdine gelince kimse ortalıkta yok”

“NE PİŞİRMİŞTİR EŞİN”

Akşener’in, “Bu akşam mesela ne pişirmiştir eşin” sorusuna esnaf, “Pişireceği bir pirinçtir, bir de kuru fasulyedir. O da kilosu kalkmış 20 TL'ye yakın bir şey. Ne söyleyeyim? Kırmızı et mi diyorsun? Tövbe! Bir esnaf olarak bana değil, bir vatandaş olarak vatandaşa sor. Kaç ay, kaç sene acaba eti görebiliyoruz? Hadi bir bayramdan bayrama” diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA’DAN PAYLAŞTI

Esnafla gerçekleştirilen görüşmenin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Akşener, “Sönmez kardeşim acı gerçeklerimizi anlatırken ki samimiyetiyle hepimizin yüzünü gülümsetti… Milletimizin ocağında gözü, cebinde eli olanlardan hesabı birlikte soracağız.” dedi.

İlginizi Çekebilir Vatandaştan Akşener'e: Şu eli nasırlı vatandaşın hakkını, Maho Ağa'nın çocuklarına yedirmeyin