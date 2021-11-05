Akşener’in yoğun bakımdaki danışmanı Murat İde’ye ifade almak için polis gönderildi

Kalp ameliyatı için yoğun bakıma alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin daha önce alınmayan bir ifadesini almak için hastaneye savcılık talimatıyla polis geldi. Yapılan itirazlar üzerine polisin hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Sözcü İstanbul

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, kalp operasyonu için hastaneye yatırılmıştı.

YOĞUN BAKIM KAPISINA POLİS GELDİ

Gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran KRT Genel Müdürü gazeteci Adnan Bulut, “30 yıllık dostum İde canıyla uğraşırken yoğun bakım kapısına polis gelmiş. Gözden kaçtığı için verilmemiş bir ifade nedeniyle savcı polis göndermiş hastaneye. İde'nin eşi ve kızı dehşet içinde yaşananları İYİ Parti yönetimine aktarmış ve gelen telefonla polis hastaneden ayrılmış” açıklamasında bulundu.

AMELİYAT ÖNCESİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Murat İde, ameliyatı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, Akşener’in bugünkü Bingöl ve Elazığ programını işaret ederek, “Aklım Elazığ ve Bingöl’deki iyi insanlarla… Ama kalp Bahçelievler’de Prof. Dr. Ömer Göktekin hocama lazımmış. Bir damarı açıp, bir şey atıp çıkıcakmış… Çıkışta görüşürüz” ifadelerine yer vermişti.

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