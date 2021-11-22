Alanya’da yaşayan Kanada vatandaşından kaza tepkisi

Antalya'nın Alanya yaşayan ve Kanada vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi, kentteki trafik kazalarıyla ilgili haberleri bir inşaat şirketinin instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

İsmail AKIN

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşadığını ve Kanada vatandaşı olduğunu belirten bir kişi Alanya ilçesinde yaşanan trafik kazalarına tepki gösterdi.

“ARABA SÜRMENİN VE YÜRÜMENİN GÜVENLİ OLMADIĞINI FARK ETTİM”

İsmini açıklamayan kişi, bir inşaat şirketinin instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı; “Ben bir Kanada vatandaşıyım. Ailemi 14 ay önce sonsuza kadar burada yaşamak için bu şehre getirdim. Çok tehlikeli sürücüler ve motosiklet sürücüleri nedeniyle bu şehrin hiç kimse için araba sürmenin ve yürümenin güvenli olmadığını fark ettim.

Her gün birden fazla kişinin hız yapmaktan, kırmızı ışıkta geçmekten, tek yönlü araç kullanmaktan, hız sınırı imar alanlarında birbirinin yanından geçmekten, caddelerde kaldırıma çıkmaktan öldüğünü görüyorum. Alanya’da sürücüler hız limitlerine uymazlar, trafik kırmızı ışıklarına uymazlar, trafik kurallarına uymazlar ve istedikleri kadar hız yaparlar.

Başkalarının, özellikle çocukların, annelerin güvenliğini hayvanları düşünmezler. Bu konuda birinin canını alabilirler”

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