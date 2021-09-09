Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Esenyurt’ta aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç, buluştuğu satıcıyla aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişiden ikinci el telefon alan Togolu Romeo E., telefonun bozuk çıkması üzerine satıcıyla irtibata geçerek telefonu iade etmek istedi.

Kıraç Yenimahalle mevkiinde akşam saatlerinde buluşan Romeo E. ile satıcı arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine satıcı yanında getirdiği bıçak ile Romeo E.’yi göğsünden bıçakladı.

Aldığı darbenin etkisiyle şoka giren genç, yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Aşırı kan kaybeden Romeo E. taksiye binmek için ana caddeye çıktı ancak dayanamayıp yere yığıldı. Kanlar içinde bir kişinin yerde yattığını gören esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

AŞIRI KAN KAYBEDEN GENCİN SON ANLARI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Togolu genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen Romeo E. hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için polis ekipleri ise çalışma başlattı. Togolu gencin son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.