Ali Babacan: Gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kahramanmaraş 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

“HALKIMIZ O GECE DEVLETİ AYAKTA TUTTU”

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Babacan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Bundan tam 5 yıl evvel, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı hain bir darbe girişimi gerçekleştirildi.

* Tam da 21. yüzyılın Türkiye’sinde ‘darbeler dönemi artık kapanmıştır’ denilirken, bu sinsi örgüt, bu FETÖ terör örgütü demokrasimizi katletmeye çalıştı. O gece, milletimiz demokrasiye sahip çıktı.

* Silahlı hainlerin karşısına geçerek direndi. 251 şehidimiz demokrasiyi savunmak için hayatını kaybetti, binlerce insanımız yaralandı. Tabiri caizse halkımız o gece devleti ayakta tuttu.

“GÜCÜNÜ TANKLARIN PALETİNDEN ALANLAR, GÜCÜNÜ HAKTAN VE MEŞRUİYETTEN ALANLARI ASLA GEÇEMEZLER”

* Tarihimizin en kanlı gecesinde halkımız direnerek demokrasiye sahip çıktı. O gece kimsenin ne dediğine bakmadan sokağa çıkan binlerce insan sayesinde darbeciler amaçlarına ulaşamadılar. Halkımızın sağduyusu, cesareti ve demokrasi sevdası tankların önüne set çekti.

* Darbeciler, milletimizin bedeniyle ördüğü o kutlu duvarı aşamadılar. Biz şunu çok net biliyoruz. Gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. 15 Temmuz demokrasi direnişi ne için başarılı oldu biliyor musunuz? Çünkü o direniş haklı bir direnişti. Çünkü meşruydu, çünkü o direniş sivil bir direnişti.

* Ben bu vesileyle darbeye direnirken şehit düşen tüm vatandaşlarımızı burada tekrar minnetle anıyor, onlara Allah’tan rahmet diliyorum.