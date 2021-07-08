Ali Babacan: Kamu kaynakları, krizlerin ortağı Bahçeli’nin parti bültenlerine aktarılıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'da partisinin 1. Olağan Bafra İlçe Kongresi'nde konuştu.

“İŞ YEREL BASININ SESİNE GELİNCE AKILLARINA TASARRUF GELİYOR”

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesinde Cumhurbaşkanlığı’nın ve TBMM’nin ‘muaf’ tutulduğunu anımsatan Babacan, şöyle konuştu:

* Sayın Erdoğan ‘Hepiniz tasarruf edeceksiniz ama ben istediğim gibi harcayacağım' diyor. Niye? Keyfi öyle istiyor. Basın yayın organlarına ilan ve reklam verilmesin, kamu kurumları günlük gazete satın almasın diye tasarruf tedbiri yayınlıyor.

* Genelge yayınlanalı daha bir hafta olmadı; bazı yerel gazetelerin kapandığı, bazı günlük gazetelerin ise masrafları azaltmak için haftalığa döndükleri haberleri geliyor.

* Sayın Erdoğan'ın harcamalarına gelince ‘itibardan tasarruf olmaz' deniyor ama iş yerel basının sesine gelince birden akıllarına tasarruf geliyor.

“İTİBAR, GENÇLER GELECEKLERİNİ BAŞKA ÜLKEDE ARADIĞINDA BİTER”

“Sayın Erdoğan, itibarı yanlış yerlerde arıyorsunuz” ifadelerini kullanan Babacan, “İtibar gösterişle olmaz; adaletle, özgürlüklerle, refahla olur. Gençlerin kendi geleceklerini bu ülkede hayal etmesi bu ülkenin itibarıdır. Başka ülkelerde arıyorlarsa o ülkenin itibarı sıfırlanmıştır. İstediğiniz kadar saraylarla, konvoylarla itibar oluşturmaya çalışın, bitmiştir” açıklamasında bulundu.

“DEVLETİN KAYNAKLARI BİR PARTİNİN PROPAGANDASINA HARCANIYOR”

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

* Tasarruf diye, yerelde alnının teriyle parasını kazanan insanların rızkına göz dikeceğinize İletişim Başkanlığı'na bakın. Yüz milyonlarca liralık ödenekle çalışıyor.

* Devletin kaynakları bir siyasi partinin propagandasına harcanıyor. Cin fikirle yerel basını zayıflatmakla meşgul. Dertleri tasarruf değil.

* Yerel basının ekonomik yönden zayıflatılması; binlerce gazetecinin işsiz kalması, yerel demokrasinin sesinin kısılması demek.

* Yerel basın, demokrasi için su gibi önemlidir. Bu nedenle her ilde yerel basının temsilcileriyle bir araya geliyoruz.

“İKTİDAR VE MEDYASI MİLLETİN YAŞADIĞI SIKINTILARI İNKAR EDİYOR”

* Gerçek tabloda zam, enflasyon, hayat pahalılığı, israf, yozlaşma, işsizlik, çete, mafya var. Bu gerçekler yandaş kanallarda gösterilmiyor.

* Yandaş kanallara bakın, ‘Bu anlattıkları Türkiye mi?' diyorsunuz. İktidar ve medyası milletin yaşadığı sıkıntıları, gerçeği inkar ediyorlar. Bunun için kamu kuruluşları üzerinde yandaş medyaya destek vermeleri için yoğun baskı var.

“KAMU KAYNAKLARI KRİZLERİN ORTAĞININ PARTİ BÜLTENLERİNE AKTARILIYOR”

* Bunun için kamu kuruluşları iktidarı farklı yayın politikası izleyen basına destek vermeye olumsuz bakıyor. Kamu kaynakları, krizlerin ortağı Bahçeli'nin parti bültenlerine aktarılıyor.

* Musluk, akraba bakanın abisinin kanalına doğru açılmış. Bu paralar; ekonomik kriz, enflasyon, hayat pahalılığı konuşulmasın diye aktarılıyor.

* Şatafat harcamaları tartışılmasın, usulsüzlük iddialarının üstüne gidilmesin, kamuoyunda ‘Bunlar çetelerle, mafyayla ne yapıyor' sorulmasın diye akıtılıyor.

“RANT PEŞİN, BORÇ GELECEK NESİLLERE”

* Kaynakları alelacele niye Kanal İstanbul'a yönlendiriyorlar? Dert rant. Kanal İstanbul'a bakınca gözlerinde dolar işaretleri oluşuyor. Onun için acele ediyorlar.

* Bir de vakit yaklaşıyor, görüyorlar. Onun için ‘Bir an önce Hazine'yi borçlandıralım, nasılsa bunlar ödemek zorunda' diyor. ‘Söke söke sizden alacaklar' diyor.

* ‘Siz' dediği; bu ülkenin gençleri. Rant peşin alınıyor, borç sonra ödeniyor. Rant peşin, borç gelecek nesillere.

“TÜİK BİLE RAKAMLARI GİZLEYEMİYOR”

Hükümetin sorunlara karşı çözüm üretemediğini savunan belirten Ali Babacan, “Kendilerini çevreleyen o dar çemberin dışına çıkıp vatandaşı dinlemiyorlar. Attıkları adımların çoğu yanlış. Ülkemiz yakın tarihinin en derin çoklu krizini yaşıyor. Çoklu organ yetmezliği gibi bir çoklu kriz yaşıyor. Derin bir hukuk krizinin ortasındayız, ekonomide derin bir krizin ortasındayız. Açıklanan ekonomik verilere baktığınızda hepsi rekor seviyede kötü veriler. Çarşı, pazar yanıyor. Enflasyon çok yüksek. TÜİK’e rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz artık. Açıklanan rakamlara bir güven yok. Artık mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK bile bunu gizleyemiyor” diyerek vatandaşların hükümetten şikayetçi olduğunu söyledi.

“BİZ AYRILDIK, EKONOMİ ÇÖKTÜ”

Hükümetin hâlâ daha kendi bakanlığı dönemindeki veriler ile övündüğünü dile getiren Babacan, kendisinin ekonomi bakanlığından ayrılmasından sonra ülke ekonomisinin dikiş tutmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin ‘ekonomist’ olduğunu söylediğini hatırlatan Babacan, “O zaman düzelt. Bir imza ile düzelt bakalım. Ne zaman ekonomi konusu açılsa bizim dönemimizdeki başarılardan bahsediyor” diye konuştu.

“TRAKTÖRE, TOPRAĞA HACZİ KALDIRACAĞIZ”

Kurların ülkede katlana katlana gittiğini, vatandaşın dolabı ve mazot depolarının boş olduğunu ifade eden Ali Babacan, iktidar olmaları halinde çiftçinin toprağı ve traktörüne haciz koyma işlemlerine son vereceklerini vurguladı.

Çiftçiye özel indirimli elektrik tarifesi uygulayacaklarını da belirten Ali Babacan, tarımsal kredi borçlarını da iki yıl faizsiz öteleyeceklerini ifade etti.

Babacan, “Bizler gece gündüz demeden ülkemiz için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İktidarımızın ilk 90 ve 360. gününde uygulayacağımız ayağı yere basan somut eylem planlarımızı şimdiden hazırlıyoruz. Sandık halkımızın önüne sanki bu pazar konulacakmış gibi çalışıyoruz. İktidara gelince neler yapacağımızı bütün detaylarıyla çalışıyoruz. Bu ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok. Yapacak çok işimiz var” dedi.

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