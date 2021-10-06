Ali Babacan’dan ‘abartıyorlar’ tepkisi: Çocuğunu üniversiteye gönderemeyen çok aileyle tanıştım

DEVA Partisi lideri Babacan, yurt sorunu olan öğrencilere ilişkin 'abartıyorlar' açıklamalarına tepki gösterdiği paylaşımında, "'Abartıyorlar’ dediğiniz öğrencilerin en büyük ihtiyaç kalemleri; barınma, yemek, kırtasiye. Bu ihtiyaçları karşılayacak gücü olmadığı için kazandığı üniversiteye çocuğunu gönderemeyen çok aileyle tanıştım. Biz, tüm bu sorunları çözmek için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşlarla sokakta sohbet ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bir öğrencinin velisi Babacan'a yurt sorunundan yakındı. Kıbrıs'ta çocuğuna yurt bulamadığı için ev tuttuğunu ve aylık bin 800 lira ödediğini söyleyen vatandaş, “Ne yapacağız böyle, halimiz ne olacak?” diye sordu.

BABACAN: KAÇ ANNE-BABADAN DUYDUM…

Babacan, “Bu sene üniversite öğrencileriyle ilgili çok ciddi bir sorun var, Türkiye'nin her yerinde böyle. Kaç aileden, anne-babadan duydum ‘Çocuğum üniversiteyi kazandı ama bütçem müsait değil, yurda param yetmiyor, harçlığa param yetmiyor ve çocuğu okula gönderemiyorum' diyen kaç anne-baba gördüm son bir hafta içerisinde maalesef” diye konuştu.

“ABARTIYORLAR” TEPKİSİ

Sosyal medya paylaşımında ise Babacan, “‘Abartıyorlar' dediğiniz öğrencilerin en büyük ihtiyaç kalemleri; barınma, yemek, kırtasiye. Bu ihtiyaçları karşılayacak gücü olmadığı için kazandığı üniversiteye çocuğunu gönderemeyen çok aileyle tanıştım. Biz, tüm bu sorunları çözmek için yola çıktık” ifadelerini kullandı.