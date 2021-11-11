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Ali Babacan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, salı günü İstanbul’da kadın cinayetine kurban giden Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayınlanma: 20:52 - 11 Kasım 2021 Güncellenme:
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Ali Babacan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, salı günü İstanbul Ataşehir’de yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında kılıç darbeleriyle öldürülen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cengiz'in Ankara'daki annesine, babasına ve yakın akrabalarına başsağlığı dileyen Babacan, aileye hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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