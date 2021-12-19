Ali Babacan’dan ‘haddini bil’ tepkisi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Had, sınır demektir. Bizim sınırımız hukuktur. Haddini aşanlar; kabile gibi tek kişinin keyfine bağlı, hukukun çiğnendiği, aile mensubiyetinin öne çıktığı yönetimi halkımıza dayatanlardır" çıkışında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hakkında ‘Haddini Bil Babacan' şeklinde etiket açanlara tepki gösterdi.
“HALKIMIZIN İRFANINA BIRAKIYORUM DİYEREK” VİDEO YAYINLADI
“Hakaret edenleri halkımızın irfanına bırakıyorum” diyen Babacan, aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Merkez Bankası'nın faiz indirimini bir gün öncesinden bilmesini de içeren, son dönemde yaşanan gelişmelerin yer aldığı video paylaştı.
“HADDİNİ AŞANLAR…”
Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Had, sınır demektir. Bizim sınırımız hukuktur. Haddini aşanlar; kabile gibi tek kişinin keyfine bağlı, hukukun çiğnendiği, aile mensubiyetinin öne çıktığı yönetimi halkımıza dayatanlardır. #HaddiniBilBabacan diyenlere duyurulur. “