Ali Babacan’dan hükümete uyarı: Krizi çöküşe dönüştürür

Ekonomik nedenlerden dolayı olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği yönündeki iddialara değinen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "OHAL’in gibi ihtimallerin konuşulur hale gelmesi dahi hükûmetin ekonomiyi hangi noktaya getirdiğini göstermektedir. Bu tür düşünceler ve olası uygulamalar ekonomik krizi derinleştirip tam bir çöküşe dönüştürür. Hükûmetin acilen bu tür dedikoduları kesin bir dille reddetmesi gerekir" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan'ın gündeminde ekonomik OHAL iddiaları, kurdaki artış, faiz tartışmaları ve sağlık çalışanlarının grevi vardı. Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“KRİZİ ÇÖKÜŞE DÖNÜŞTÜRÜR”

*Yerli yersiz OHAL uygulamaları demokrasimize zarar veren uygulamalardır. OHAL'in özü anayasanın temel haklarla ilgili maddelerinin bir süre için askıya alınmasıdır. OHAL'in gibi ihtimallerin konuşulur hale gelmesi dahi hükûmetin ekonomiyi hangi noktaya getirdiğini göstermektedir.

*Bu tür düşünceler ve olası uygulamalar ekonomik krizi derinleştirip tam bir çöküşe dönüştürür. Hükûmetin acilen bu tür dedikoduları kesin bir dille reddetmesi gerekir.

MODEL ADI VERECEKSEK ‘ERDOĞAN’IN GERİLEME DÖNEMİ MODELİ’ DİYEBİLİRİZ

*Bir hafta, on gün önce ‘Çin modeli' diyorlardı; şimdi ‘Bizim yerli modelimiz' diyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir zamanlar dünyada Türkiye modeli vardı. 2011, 2012, 2013'te herkes Türkiye modelinden bahsediyordu.

*Gerçek Türkiye modeli o dönemde yaşandı. Şu anda bir modelden bahsediyorsak, illa bir model adı vereceksek, herhalde ‘Erdoğan'ın gerileme dönemi modeli' diyebiliriz.

*’Benim kaybedecek çok şeyim var, senin bir maaşın var; olsa olsa enflasyon altında ezilirsin.' diyor. Kafaya bakın.

*Bir ülkenin yöneticileri sadece varlıklı insanların varlığını koruma üzerinden bir ekonomik model oluşturabilir mi? Zihinlerinin gerisinde, zaten zengin olanın varlığını korumak var. Zihinlerinin gerisinde, zaten varlığı olanın varlığına varlık katma modeli var.

“İKTİDARIN GİTME HABERİ PİYASAYI DÜZELTECEK”

*Somut, sağlam güven veren bir seçenek hem vatandaşlarımızın çok daha yoğun bir desteğini alacaktır hem de ekonomik aktörleri bugünden rahatlatacaktır. O alternatif hazırlandığı anda bu iktidarın gitme haberi piyasayı düzeltecektir.

*Şimdiden uyarmak istiyorum; böyle bir şey olduğunda seçime birkaç ay kala ‘Ekonomiyi düzelttik' diyecekler. Ya siz gidiyorsunuz, nereye düzeltiyorsunuz? Sizin gitme haberiniz piyasayı düzeltiyor. Şimdiden söyleyeyim, kimse seçime birkaç ay kala düzelmeyi kendinden bilmesin.

*Dün kur 14 lirayı geçince başladılar döviz satmaya. Kur zaten bulunduğu seviyeye çıktı. Bir tanesi de demiyor, diyemiyor ki ‘Biz bu borç aldığımız dövizleri neden yaktık?' Kaç kere aynı deneyi yaptınız. Bu denemelerden bari öğrenseydiniz.

*Bu kadar öğrenmeye kapalı bir zihin olabilir mi? Öğrenmek için okuma, öğrenmek için ilme bakma, öğrenmek için düzgün iktisatçıları dinleme; ardından, büyük bir deneme-yanılma süreci başlat ve her seferinde batır.

“BENZİNE KİBRİT ÇAKIYOR…”

*Eylül ayında Merkez Bankası faiz indirince, kur arttı, enflasyon arttı. Hep beraber gördük mü? Ekim ayında Merkez Bankası faiz indirince, kur yine arttı, enflasyon arttı. Kasımda üçüncü kez Merkez Bankası yine faiz indirdi, yine kur arttı, yine enflasyon arttı.

*Bunlar ne yapıyor? Benzine kibrit çakıyor, patlayarak yanıyor. ‘Allah Allah, böyle olmaması lazımdı' diyor. İkinci ay yine benzine kibrit çakıyor, yine patlıyor, yine ‘Allah Allah, niye böyle oluyor' diyorlar.

*Üçüncü kere yine kibrit çakıyor, benzin yanıyor, patlıyor, ‘Niye oluyor bu?' diyorlar. Anlamıyor musunuz? Haydi bilmiyorsunuz, yaptığınız deneylerden de en ufak bir fikir almadınız mı?

*Merkez Bankası'nın faizini talimatla 4 puan indiren Erdoğan, Hazine'nin borçlanma faizinin tam 6 puan artmasına sebep oldu. Madem nas diyorsun, sen Merkez Bankası'nın faizine karşısın da Hazine'nin ödediği faizine karşı değil misin?

*Senin anladığın şekliyle nas, sadece Merkez Bankası faizi için mi geçerli? Senin yanlışların yüzünden bu ülkenin hazinesi tam 6 puan daha fazla faiz ödemeye başladı. Üstelik bu faizler bütçeden, milletten toplanan vergilerle ödeniyor. Merkez Bankası'nınki aldığı faiz, Hazine'ninki verdiği faiz. Erdoğan'ın bundan bahsettiği yok.

*Kendi vatandaşımız kendi paramıza haklı olarak güvenmiyor. Hükûmet de çözüm bulmuş; dövize endeksli tahvil.

*Merkez Bankası'nı döviz borcuna batırdıkları yetmiyormuş gibi, bir de ülkenin hazinesini, kendi vatandaşına, dövize endeksli bir şekilde borçlandırmaya başlıyorlar. Ülkeyi o eski döneme yeniden sürüklüyorlar. Bir ülkenin hazinesi, kendi vatandaşından borçlanırken, başka bir ülkenin para birimiyle borçlanır mı? Hani millîlik? Hani yerlilik?

*Zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarımız sesini duyurabilmek için bugün grev yapıyor. Temennimiz, en kısa sürede bu adaletsizliğin sona ermesi ve sağlık çalışanlarımızın huzurlu çalışma ortamının tesis edilmesi.

*Ancak, bu iktidarın bunu yapma kapasitesi kalmadı. Bizim hedefimiz, bizim planlamamız çok açık: Sağlık çalışanlarını mesleklerinden soğutan koşulları ortadan kaldıracağız. Tedaviyi alanın da verenin de memnun olduğu bir sistemi oluşturacağız.

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