‘Ali İsmail Korkmaz Vakfı’ bu yıl kampanya açamayacak

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), İstanbul Valiliği'ne yaptığı yardım toplama izni başvurusu sonuçlanmadığı için bu yılki İstanbul Maratonu'nda yardım kampanyası düzenleyemeyeceklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ali İsmail Korkmaz'ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), İstanbul Valiliği’ne yaptığı yardım toplama izni başvurusunun sonuçlanmadığı için İstanbul Maratonu’nda yardım kampanyası açamadığını duyurdu. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020 Aralık ayında yürürlüğe giren “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” ve bu kapsamda “Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu”nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için yardım kampanyası düzenlemenin giderek zorlaştığını belirtti.

“İZİNSİZ TOPLANAN BAĞIŞLARA EL KONULABİLİR”

Açıklamada, dijital veya kitlesel bağış kampanyaları için Valilik tarafından verilmesi gereken “yardım toplama izni” başvurusunun hala sonuçlanmadığı belirtilerek, “İzin süreci tamamlanmadan gerçekleştireceğimiz bağış kampanyası sonucunda toplanan bağışlara el konulma riski ile karşı karşıya olmamız, bizim için çok daha önemli olan destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini zedeleyeceğini düşünerek, her sene gençlerin eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını, ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık” denildi.

“HALK KOŞUSUNA KATILACAĞIZ”

Kampanya açamasalar da İstanbul Maratonu’na katılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer veridi:

“Her sene onlarca gönüllümüzle yan yana gelmek ve Ali İsmail'in düşlerindeki özgür ve adil dünya için dayanışmayı ve umudu büyütmek, ortak bir hayal için beraber yürümek demek. Bu yüzden bu sene de ALİKEV olarak İstanbul Maratonu Halk Koşusuna katılacak, Emel Anne'nin eşliğinde, tüm destekçilerimizle birlikte dayanışmayı ve umudu büyütmek için köprüyü hep beraber geçeceğiz”

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