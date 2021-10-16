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Alınmadığı taksinin üstüne çıkarak isyan etti

Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı.

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Alınmadığı taksinin üstüne çıkarak isyan etti

İstanbul’da taksi sorunu yaşanmyan bir gün geçmiyor. Son olarak Perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’nde bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi.

Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.

Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

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