Alkollü sürücünün şehit ettiği trafik polisine veda

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün gece uygulama noktasında durmayan bir otomobil sürücüsünün çarparak şehit olmasına neden olduğu trafik polisi Yusuf Ceylan için bugün öğle saatlerinde Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Şehit olan trafik polis memuru Yusuf Ceylan tören sonrası memleketi Samsun’a uğurlandı.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .'yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Evli ve 3 kız babası şehit trafik polis memuru Yusuf Ceylan için bugün saat 13.00'da Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Bakanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehit polisin eşi Havva (37), kızları Elif Sena (13), Eslem Sıla (8), Melis Nare (1), annesi Hamidiye, babası İlyas Ceylan, mesai arkadaşları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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