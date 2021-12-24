Allahuekber şehitleri anıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikler için Erzurum'un Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi'nde anma programı düzenlendi.
Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit düşen Mehmetçikler, Erzurum’da törenle anıldı. Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi’nde düzenlenen programa katılanlar, şehitler anısına yaklaşık 2 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. Allahuekber Şehitleri Meydanı’nda temsilen 85. Alay Sancağı devir teslimi yapılıp, Bardız Camii minaresine asılarak, okunan ezanın ardından şehitler için saygı ateşi yapıldı.
Sarıkamış şehitleri için düzenlenen anma törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve yöre halkı katıldı.
Programının sonunda Vali Okay Memiş, 32. Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış Hattı’na yürüyecek olan izcilere bayrak teslim etti.