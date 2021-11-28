Alparslan Türkeş anmasına saldırı! Salon karıştı

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler polisin önlemlerine rağmen salona girdi, etkinliğe katılanlar arasında arbede yaşandı. Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, "Toplantımıza bir siyasi partinin il başkanının önünü çektiği gençler suikast düzenlemiştir. Burada 70-80 yaşında büyük ağabeylerimiz aileleriyle birlikte saldırıya uğramışlardır" açıklamasında bulundu. İYİ Partili yöneticiler de yaşanan olayla ilgili kınama mesajları paylaştı.

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Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.

Yaşanan olay sırasında bayrakların asılı olduğu direklerin kavgada kullanılarak insanların üstüne savrulması dikkat çekti.

MHP İL BAŞKANI ETKİNLİĞE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Ankara İl Başkanı Tugay Baştuğ, dün yaptığı paylaşımda söz konusu etkinliğe katılan aralarında İYİ Partililerin de bulunduğu konuşmacıları isim isim saymış, etkinliğin konuşmacılarına suçlamalar yöneltmişti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti'den yaşanan olaya ilişkin açıklamalar yapıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Alparslan Türkeş Vakfı'nın, Rahmetli Alparslan Türkeş'in doğum günü vesilesiyle düzenlediği etkinliğe yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin ortak değerlerine hassasiyetle yaklaşmak, muhafaza etmek ve ileriye taşıyabilmek vatandaşlık bilincinin tezahürüdür” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, “Başbuğ Türkeş için düzenlenen anma törenine saldırıda bulunulması ülkücü vicdanın kaldıramayacağı ağır bir yüktür. Hakarete uğrayan katılımcılar değil, Milliyetçi Hareketin tarihi ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in aziz hatıralarıdır. Olayın sorumlularını ve hamilerini kınıyorum” açıklamasında bulundu.

“TÖREN ‘KAPI KULLARI’ TARAFINDAN BASILDI”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, “Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen anma töreni, “kapı kulları” tarafından basıldı. Bu davanın emektarlarına nasıl acımasızca ve düşmanca saldırıldığını gördüm. Yazıklar olsun” dedi.

“POLİSİ TARTAKLAYANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENSİN”

Konuyla ilgili Zafer Partisi’nden de açıklama yapıldı. Zafer Partisi Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Adem Şimşek, “Alparslan Türkeş Vakfı’ndaki olaylarda polisi tartaklayan olaylara müdahale etmesini engelleyenlerin kimlikleri belirlenip, gereken yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ VAKFI GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, yaşanan olayın ardından şu açıklamayı yaptı:

*Bugün burada başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 104'üncü doğum gününü anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Lakin toplantımıza bir siyasi partinin il başkanının önünü çektiği gençler suikast düzenlemiştir.

*Burada 70-80 yaşında büyük ağabeylerimiz aileleriyle birlikte saldırıya uğramışlardır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırını faillerini bellidir. Hükümeti ve İçişleri Bakanı'nı, saldırının failleriyle ilgili gerekeni yapması için göreve çağırıyorum.

*Bu saldırının amacı, niyeti nedir? Bunu yüksek sesle sormak istiyorum. Burada saldırılan insanların çoğu, Mamak Cezaevi’nde zindanlarda yatmıştır.

*Burada Ülkü Ocakları Genel Başkanı saldırıya uğramıştır. Burada MHP'de milletvekilliği yapmış ağabeylerimiz saldırıya uğramıştır. İçişleri Bakanı, buraya elini kolunu sallayarak gelen il başkanını neden durduramadın? Emniyet güçleri neredeydi?

*Neden burada 70-80 yaşında insanlara saldırılmasına izin verdin? Amma velakin geldikleri gibi gittiler. Türk milliyetçileri yılmayacak. Birilerine payanda olmayacak.

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