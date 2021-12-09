Alpu Ovası’na kurulacak projeye tepki: Yerine karşıyız, projeye değil

Eskişehir'in Alpu Ovası'nın verimli tarım topraklarına kurulması planlanan Raylı Sistemler Test Merkezi Projesi (URAYSİM)'nin durdurulmasını isteyen ilçe sakinleriyle birlikte CHP'li Alpu Belediyesi de projenin yürütmesini durdurulması için dava açmasına AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan tepki gösterdi. Engellemelere müsaade etmeyeceklerini belirten Çalışkan'a, CHP'li Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, "Biz projeye değil, projenin yerine karşıyız" dedi.

KEMAL ATLAN

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Anadolu Üniversitesi bünyesinde Eskişehir’in Alpu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan URAYSİM test alanı için Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerini içine alan 35 bin dönümlük alana raylar döşenecek.

Yaklaşık 100 kilometrelik ray döşenecek test alanında yer alan binlerce dönüm tarım arazi için de kamulaştırma kararı çıktı. CHP’li Alpu Belediyesi konuyu yargıya taşıdı.

VATANDAŞLARIN DA TALEPLERİ DİKKATE ALINMALI

Eskişehir’in tarım ambarı olarak nitelendirilen Alpu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan URAYSİM projesinin şehir için iş ve aş demek olduğunu, bu konuda engel çıkartılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın açıklamalarına Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller tepki gösterdi.

Güller, Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen URAYSİM projesi kapsamında, kamulaştırma sahasına tesadüf eden taşınmazların, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile kamulaştırma işlemine tabi tutulduğunu söyledi.

Kararın iptali ile karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulması için yargıya başvurduklarını ifade eden Güller, şöyle konuştu:

“Kamulaştırma ise kamu yararı maksadıyla kişilerin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahale olup genel anlamda mülkiyet hakkının sınırlandırılmasını ifade etmektedir. Bu nedenle

Kamulaştırma işleminin temeli olan kamu yararı kavramının ayrıntılı olarak irdelenmesi, genel ifadelerden ziyade somut durum üzerinden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Karar alınırken karardan etkilenecek olan alanda yaşayan vatandaşların da talepleri dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiği düşünülmektedir.”

HİÇBİR ŞEKİLDE BU ULUSAL PROJEYE KARŞI DEĞİLİZ

Bu türden projeleri takdirle karşıladıklarını ifade eden Güller şöyle konuştu:

“Projenin, verimli arazilerde ve ovada yapılması yerine verimsiz, çorak alternatif arazilerde yapılması daha uygundur görüşündeyiz. Edindiğimiz şifa bilgilere göre, proje alanı için detaylı bir şekilde Tarım Bakanlığı ile bile görüşülmemiş. Çevremizdeki alternatif araziler olduğunu biliyoruz.

Proje mahalli için; diğer hususların (ekonomik, teknik, sosyal, politik) yanında zirai hususların da dikkate alınması her açıdan uygun olacaktır. Belediyemiz olarak itirazımız bu yönde olup, kesinlikle karşı çıkmak değildir.”