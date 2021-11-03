Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü 1.781 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 552 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.717 TL.

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Altın fiyatları gerilerken, yatırımcılar Fed’in yükselen enflasyonla nasıl mücadele edeceği ve ekonomik toparlanmayla ilgili endişeleri nasıl hafifleteceği konularında ipucu vermesi beklenen para politikası toplantısından çıkacak sonuçları bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşerek 1,784.04 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşerek 1,785.30 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 547 TL, satış 552 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 548 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü 5.508 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 896 TL, satış 914 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 906 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.680 TL, satış 3.717 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.692 TL. 25 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.790 TL, satış 1.827 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.812 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.621 TL, satış 3.657 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.624 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.612 TL, satış 3.649 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.616 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.