Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 31 Aralık 2021 Cuma günü 1.819 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 776 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.250 TL.

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Haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, dolar/TL'nin yükselmesiyle hafta başından bu yana yüzde 20'den fazla bir yükseliş kaydetti. Dolar/TL'nin 13'ün üzerine tırmanmasıyla 750 TL'nin üzerine çıkan gram altın, cuma günü 779 TL civarında bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 769 TL, satış 776 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 649 TL. Fiyatlarda 127 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 31 Aralık 2021 Cuma günü 7.682 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.253 TL, satış 1.278 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.072 TL. Fiyatlarda 206 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.155 TL, satış 5.205 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 4.371 TL. Fiyatlarda 834 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.505 TL, satış 2.557 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.145 TL. Fiyatlarda 412 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.059 TL, satış 5.109 TL. Geçen hafta tam altının satış 4.291 TL. Fiyatlarda 818 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.044 TL, satış 5.099 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.281 TL. Fiyatlarda 818 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 31 Aralık 2021 altın yorumları: Gram Altın yükseliş hareket gücünü koruyor. Dün pozitif bir seyir izleyen Gram Altın %4.85 oranında değer kazanımı ile 769.16 TL günü tamamlanan 50 günlük ortalamanın üzerine çıkışmış olması ve kısa vadeli teknik göstergelerin pozitif görünümü yükselişin devamı açısında olumlu.

Kısa vadeli hareketlerde 773 ve 795 TL seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. 708 TL seviyesini ise gün içi hareketler açısından ilk destek noktası olarak veriliyor.