Ambulansı şehir merkezinden ilçeye kaçırdı

Şırnak'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçıran F.B.'nin tutuklandı. Şırnak Valiliği, tutuklanan şahsın çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu açıkladı.

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Şırnak’ta 13 Ağustos günü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçırarak Silopi’ye götüren Siirt nüfusuna kayıtlı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.B., emniyet birimlerinin takibi ve müdahaleleri sonucu durdurularak, yakalandı.

Şırnak Valiliği, gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan adli kaydı bulunan F.B.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor. DHA

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