Amirallere ‘Montrö Bildirisi’ iddianamesi! İstenen ceza belli oldu

Amiraller Bildirisi olarak bilinen soruşturmada iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 103 şüphelinin Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Emekli amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç için anlaşmak'la suçlandığı soruşturmada, bildiride 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti.

Yapılan çalışmaların ardından 10 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesi ile amiraller tek tek ifadeye çağrılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık, iddianameyi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda ‘Amiraller Bildirisi' olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup, düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.

İddianame ile 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanunu’nun 316/1. maddesi kapsamında ‘Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir.

Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir” denildi.

MONTRÖ BİLDİRİSİ TARTIŞMASI VE CÜBBELİ AMİRAL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasının ardından 103 Emekli amiral ortak bir bildiri yayımlamış ve bildiri büyük ses getirmişti

Bildiride “Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir” denilirken, Tuğamiral Sarı’nın görüntülerine ilişkin olarak da “Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur” ifadelerine yer verilmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin hazırlamış olduğu bildiri için “devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bildirinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında rolü olan 14 şüphelinin 10’u gözaltına alınmasının ardından gözaltı sürelerinin uzatılmasına itiraz eden amiraller, kaçma ve delil karartma şüphelerinin olmadığını beyan etmişti.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren bazı amirallerin serbest bırakılma talepleri de mahkeme tarafından reddedilmişti.

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