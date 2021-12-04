Ana okulu çocuğuna okul öncesi din eğitimi!

Şurada Eğitim-Bir-Sen, “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din eğitimi yer almalıdır” önerisinde bulundu. Öneri oy çokluğuyla benimsendi.

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■ Cem YILDIRIM

7 yıl aradan sonra toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda çok sayıda karar alındı. En dikkat çeken öneri ise Eğitim-Bir-Sen'den geldi. Şurada Eğitim-Bir-Sen “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerleri eğitimi yer almalıdır” önerisinde bulundu. Bu öneri oy çokluğuyla benimsendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer din eğitimi konusundaki öneri için, “Alınan kararlar, bize emanet. Önerinin doğruluğunu veya yanlışlığını Milli Eğitim Bakanı olarak tartışamam. Şura kararları, tavsiye niteliğinde ve yaptırım zorunluluğu yok. Gerek oy birliği gerekse oy çokluğuyla kabul edilen tüm kararları yeniden değerlendireceğiz ona göre yol haritamızı çıkaracağız. Yani burada alınan her kararı, Milli Eğitim Bakanlığı benimsediğimiz, reddettiğimiz veya kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Şurada toplamda 128 madde oy birliğiyle kabul edildi. Bu maddelerden bazıları şöyle:

■ Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği ve ihtiyacı olan öğrencilere araç gereç ve teknik bakım onarım desteği sağlanmalıdır.

■ Tüm öğrencilere ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar ve tamamlayıcı materyaller ücretsiz olarak verilmelidir.

■ Öğrencilere okuma kültürü kazandırmak için çalışmalar yapılmalıdır.

■ Okullarda sağlık taramaları yaygınlaştırılmalıdır.

■ Sözleşmeli öğretmenlik ile mülakat uygulaması kaldırılmalıdır. Emekli ve görevde olan öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmelidir.

■ İstisnai bir uygulama olan ücretli öğretmenlik koşulları iyileştirilmelidir.