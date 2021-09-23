Anaokulu skandalında okul müdürü 10 buçuk ay hapse çarptırıldı

Tuzla’daki özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek çocukları yarı çıplak halde topluca tuvalete götürdüğü gerekçesiyle yargılanan okul müdürü Güler D., 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim yapmazken, mağdur çocuğun annesi, “Ben bir anne olarak yıllardır acı çekiyorum. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir” diye konuştu.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Tuzla'da, 2018 yılında özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek çocukları yarı çıplak halde topluca tuvalete götürdüğü gerekçesiyle “kötü muamele” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenen okul müdürü Güler D.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Güler D. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mağdur çocukların ailelerinin avukatları sanığın her mağdur açısından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

“ÇOCUĞUMDA İZLERİ HALA DEVAM EDİYOR”

Müşteki Kader Ç. söz alarak, “Ben bir anne olarak yıllardır acı çekiyorum. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir. Çocuğumun geleceği ile oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben de sanığın her bir mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Sanık Güler D.'nin avukatı ise “Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur” diyerek müvekkilinin beraatını istedi.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın “terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak” suçundan 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın suçu birden fazla mağdura karşı farklı tarihte benzer eylemlerle gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını belirten mahkeme, cezayı artırarak sanığın 10 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Suçun işleniş şekli ve sanığın yargılama sürecindeki davranışları gözetildiğinde takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığını belirten mahkeme, sanığın suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezayı ertelemedi.