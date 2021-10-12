Anaokulunda müfredat dışı belediye başkanını tanıma dersi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören miniklere müfredat dışı, ‘Başkanımızı Tanıyalım’ konusu veriliyor. Son dersi bizzat AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş uygulamalı verdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler, Milli Eğitim müfredatına ek olarak ‘Şehrim Bursa' ve değerler eğitimi de alıyor. Müfredat dışı bu dersin bir konu başlığı da “Başkanımızı Tanıyalım”.

AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir grup anaokulu öğrencisine konuyu uygulamalı olarak makamında anlattı.

Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına ek olarak çocukların Bursa'yı daha iyi tanıyabilmeleri adına ‘Şehrim Bursa' eğitiminin de verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Açıldığından bu yana 4000'e yakın öğrenci eğitim hayatına Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi ile başladı. Burada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan müfredata ek olarak eğitimler de veriyoruz. Bu kapsamda; değerler eğitimi, İngilizce eğitimleri ve kendi oluşturduğumuz, çocuklarımızın kendi şehirlerini, kendi kültürlerini öğrenebilmeleri adına Şehrim Bursa konusunu işliyoruz. Bu değerlerin ne kadar önemli olduğu, günlük hayatımızdan paylaşılan örneklerle çocuklara aktarılıyor. Okul öncesi değerler eğitimi, iletişim derslerini de içeriyor ve bu derslerde günlük hayat ile alakalı pek çok uygulama yapılıyor. Çocuklarımız Bursa'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerini tanıyor ve öğreniyorlar. 17 ilçemizi ve o ilçelerin önemli olan özelliklerini öğreniyor ve uygulama yapıyorlar” diye konuştu.

Ziyaretin ardından çocuklar, kendi yaptıkları resimleri ve üzerinde Başkan Aktaş'ın fotoğrafı ve Bursa'nın değerlerinin bulunduğu Çınar Ağacı maketini Başkan Aktaş'a hediye etti. Başkan Aktaş da günün anısına minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. İHA

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