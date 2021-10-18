Anayasa Mahkemesi Başkanı gençlere seslendi: Aklınızı ve beyninizi kiraya vermeyin

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, üniversiteli gençlere "Aklını kullanan özgür bireyler olarak, ne olursanız olun, kendiniz olun. Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin. Başkalarının iradenizi sınırlamasına, sıfırlamasına ve sizi araçsallaştırmasına asla razı olmayın" dedi.

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AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik yıl açılına katıldı.

AYM’nin kararlarında bilimsel ve idari, mali özerklik ile üniversite boyutlarının çok sık vurgulandığını ifade eden AYM Başkanı Arslan şöyle konuştu:

“Aklın kullanılması kurumsal anlamda üniversitenin özerkliğini, bireysel anlamda da özgürlüğü gerektiriyor. AYM’nin kararlarında bilimsel ve idari, mali özerklik, üniversite boyutuyla çok sık vurgulanıyor.

Mahkemeye göre bu 3 kavram aslında üniversite özerkliğinin ayrılmaz unsurlarıdır. Bunların birine yönelik müdahale, diğerlerini etkileyecek ve üniversite özerkliğini ciddi anlamda sakatlayacaktır. Mahkememiz sıklıkla ilgili davalarda akademik özgürlükten bahsetmektedir. Serbestçe bilimsel faaliyetlerde bulunma anlamında kullanmaktadır.

Akademik özerklik, akademik özgürlük üniversitelerin olmazsa olmaz unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan kurumsal anlamda özerkliğin ötesinde üniversiteye hakim olması gereken temel değer, hiç kuşkusuz özgürlüktür. Çünkü aklın kullanılması, üniversitenin özgür olmasını hocasıyla, öğrencisiyle, bilim insanıyla özgür olmasını gerektiriyor.”

GENÇLERE TAVSİYE: KENDİNİZ OLUN

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, gençlere üniversite hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, tavsiyelerde bulundu.

Arslan şunları söyledi:

“Kimliğiniz ve kişiliğinizin inşa sürecini burada tamamlayacaksınız. Aklını kullanan özgür bireyler olarak, ne olursanız olun, kendiniz olun. Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin. Başkalarının iradenizi sınırlamasına, sıfırlamasına ve sizi araçsallaştırmasına asla razı olmayın.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi, Fikri, vicdanı ve irfanı hür olanlardan olun. Üniversite tek tipçi bir anlayışın ve yasakların değil, özgürlüğün hakim olması gereken bir mekandır. Ancak bu özgürlüğün başkalarının özgürlüğünü halel getirmeyecek şekilde, hukuk içinde kullanılması hayati derecede önemlidir” diye konuştu.