Anayasa Mahkemesi CHP’nin OHAL yasası itirazını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan OHAL yasasıyla ilgili başvurusunu karara bağladı. Kararda, MGK'nın tavsiye kararı alabileceği, kişilerin devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunup bulunmadığına karar veremeyeceği vurgulandı. İlgili ifadenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy birliğiyle karar verildi.

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Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 8.11.2016 tarihli 6755 sayılı OHAL yasasıyla ilgili başvurusunu karara bağladı.

CHP, Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruda ilgili kanunun 37. maddesine eklenen 3 numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunmuştu.

Dava dilekçesinde, Dava konusu kuralın yöneticileri ve yönetilenleri hukukça eşit yönetim ilkesine tabi tutan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu, hukuka aykırı ve keyfi her türlü fiil ve işlemleri meşru hale getirdiği, failleri sorumluluktan kurtardığı, idarenin her türlü eylem ve işlemine yargı yolunun açık olduğunu düzenleyen anayasal kurallara bağdaşmadığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirmede, MGK’nın alacağı kararların tavsiye niteliğinde olduğu vurgulandı. Değerlendirmede, “Bu itibarla istişari nitelikte bir danışma organı olan MGK’nın icrai karar alma yetkisine sahip olmadığı gözetildiğinde, Cumhurbaşkanınca ayrı bir kararla benimsenmemiş MGK kararlarına hukuki sonuç bağlanamayacağı ve bu kararların kendilğinden icra edilemeyeceği açıktır” denildi.

“OYBİRLĞİYLE İPTALİNE”

Yüksek Mahkeme hükmünü şöyle kurdu:

İlgili kanunun 37. maddesine eklenen 3 numaralı fıkrada yer alan “… Milli Güvenlik Kurulunca…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,

3 numaralı fıkrada yer alan, “…hukuki, lll” ve “…mali …” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE Muammer Topal, Rıdvan Güleç ile Basri Bağcı’nın karşıoylarıyla OYÇOKLUĞUYLA,

3 numaralı fıkranın kalan kısmının Anayasa’ya aykırı olmadğına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE, karar verildi.