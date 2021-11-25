Anayasa Mahkemesi’nden moloz kararı

Manisa'daki bir tarlaya kimliği belirsiz kişiler moloz döktü. Valilik, 31 bin lira cezayı tarla sahibine kesti. Tarla sahibi valiliği dava etti, "Yurtdışında ikamet ediyorum. Ben döktürmedim. Asıl failleri bulun" dedi, dinleyen olmadı. Son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi.

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Manisa Valiliği, Yunus Emre İlçesi Horozköy Mahallesi’nde, “tarım arazisine gerekli izinler alınmadan moloz dökülerek doğal yapısının bozulduğu, tarla vasfının yitirilmesine sebep olunduğu” gerekçesiyle 2005 yılında tam 31 bin 185 lira ceza kesti.

Arazi sahibi Gülsüm Kestaneci cezadan yıllar sonra haberdar oldu. Araziyi satmış aradan yıllar geçmişti.

Hemen itiraz etti. Pasaport kayıtlarında açıkça görüldüğü gibi yurtdışında yaşadığını, molozun dökülmesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını anlatmaya çalışsa da dinleyen olmadı.

Konuyu mahkemeye taşıyan Kestaneci, asıl moloz dökenlerin bulunması gerektiğini, bu yönde valilik ve ilgili idare tarafından hiçbir çaba harcanmadığını, arazinin toprak yapısının bozulduğunun belirtildiği tarihlerde kendisinin yurt dışında ikamet ettiğini, dolayısıyla bu kabahatin meydana gelmesinde kendisine atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığını savundu. Hatta kamera kayıtlarından moloz döken kamyonun plakasını dahi mahkemeye sundu.

“ARAZİNİN SAHİBİ SENSİN”

Ama mahkeme “arazinin sahibi sensin” diyerek davayı reddetti. Gülsüm Kestaneci’nin üst mahkemeye yaptığı itiraz da kabul görmedi.

Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Kestaneci, davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede şu tespitlere yer verdi:

“Suç isnadı altındaki başvurucunun salt mülkiyet sahibi olması nedeniyle cezalandırılarak otomatik olarak suçlu konumuna düşürüldüğü anlaşılmaktadır.

Başvurucuya savunma imkanı tanınmış olması da masumiyet karinesinin ihlalini telafi etmemiştir.

Anayasa Mahkemesi neticede şu hükme vardı:

Masumiyet karinesinin İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin masumiyetkarinesinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Manisa 1. Sulh Ceza Hakimliğine’ GÖNDERİLMESİNE,

Yargılama giderlerinin başvurucuya ödenmesine

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.



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