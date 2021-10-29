Anıtkabir’deki engele meslek örgütlerinden tepki

Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine bazı gazetecilerin alınmamasına tepkiler yükselmeye devam ediyor. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden (ÇGD) yapılan açıklamada, "Basın mensuplarına konulan sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir" denilirken Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise, “Atatürk sevgisinin görülmesini engelleyemezsiniz…Anıtkabir’i gazetecilere kapatmakla basın özgürlüğünü de Ata’ya minneti de silemezsiniz” ifadesini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarken bazı televizyon ve gazetelerin muhabir ve kameramanları törene alınmadı.

Gazetecilik örgütlerinden İletişim Başkanlığı'nın akreditasyon uygulamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

“DOĞRUDAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALEDİR”

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD) yapılan açıklamada, “Anıtkabir’de son zamanlarda gazetecilere yönelik engelleyici tavırlara bugün bir yenisi eklendi. Cumhuriyet’in 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’deki törenleri izlemek ve sonrasında vatandaşların ziyaretlerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına konulan sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir. Uygulamayı kınıyor; yaklaşan 10 Kasım’da aynı görüntülerin yaşanmaması için Anıtkabir yönetimini, basın özgürlüğü hakkı kapsamında tedbir almaya çağırıyoruz” denildi.

“AKDREDİTASYON MASKELİ SANSÜR”

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Anıtkabir'de gazetecilere yönelik uygulamayı, ‘akreditasyon maskeli sansür’ olarak değerlendirerek “Atatürk sevgisinin görülmesini engelleyemezsiniz… Anıtkabir'i gazetecilere kapatmakla basın özgürlüğünü de Ata'ya minneti de silemezsiniz” dedi.

Gelişmeler üzerine yazılı bir açıklamada bulunan Bilgin, “Bugün 29 Ekim. Yıkıntıların arasında doğan güneşimiz, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Bu özel günde hepimiz Ata'mıza minnetimizi sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu özel günde dolup taşan en önemli yer kimsenin şüphesi yok ki Anıtkabir'dir. Meslektaşlarımızın da en yoğun mesaisi Anıtkabir ziyaretleriyle başlar. Ancak bugün akıllara durgunluk veren bir engelle karşılaştık” dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı “Anıtkabir'e Cumhuriyet gazetesinde, Anka Haber Ajansı'nda ve Fox TV'de çalışan gazetecilerin girişi İletişim Başkanlığı'nın kararıyla engellendi. Bu kabul edilemez sansür ve ayrımcılık hem halkın haber alma hakkına getirilmiş bir engel hem de Atatürk sevgisine karşı tahammülsüzlüğün göstergesidir” dedi.

Anıtkabir'e gazetecileri almayarak milletin Ata'sına sevgisini herkesin görmesinin engellenemeyeceğini vurgulayan Bilgin, “Bu çağ dışı akreditasyon uygulamasına takılmayıp Anıtkabir'e girebilen meslektaşlarımız da resmî törenin hemen ardından Ata'mızın ebedi istirahatgahından çıkarılmıştır. Gazeteci olarak girişe izin verilmemiş, fotoğraf makinaları ve kameraların dış kapıda bırakılarak içeri girilmesi istenmiştir. Hangi görüntülerin ekranlara yansıyacağına, gazetelerin hangi fotoğrafları basıp hangilerini basmayacağına bir avuç atanmış bürokrat karar veremez. Bizler kamu yararı ve halkın haber alma hakkına sahip çıkan gazeteciler olarak haklarımızı sonuna kadar savunacağız” vurgusu yaptı.

Bilgin şöyle devam eti:

* Bugün yaşananlar sadece basın özgürlüğünün engellenmesiyle sınırlı değildir. Bugün kapılar sadece gazetecilere değil, milletin Ata'sına sevgisinin görünmesine kapatılmıştır. Gazeteciliğin ilkelerinin yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve savunmak görevimizdir. Bu nedenle Atatürk ve Cumhuriyet sevgisine katlanamayan, onu görünmez kılmaya çalışanlar bilmelidir ki bu millet ne Ata'sından vazgeçer ne de Cumhuriyet değerlerinden.

* Kalabalık parti kongreleri toplamaktan vazgeçmeyen iktidar, koronavirüs salgını gerekçesiyle geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yasaklamıştır. Milli bayramlara katılmamak ya da milli bayramlarda milletin coşkusunu türlü gerekçelerle önlemek maalesef ülkemizin gerçekleri arasına girmiştir.

* Maalesef bu özel günde okurunun karşısına Atatürk sevgisiyle ve O'na duyduğumuz minnetle çıkmayan gazeteler de olmuştur. Halkın coşkuyla kutladığı bir bayramı birinci sayfasına taşımayan gazeteler milletine yabancı kalmış demektir. Tüm halkımızın özgürlük, bağımsızlık, laiklik için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu büyük minneti bizler de taşıyor, Cumhuriyet coşkusunu paylaşıyoruz.