Anıtkabir’e silüet darbesi

Anıtkabir ile Maltepe Cami arasında bulunan Hürriyet İlkokulu'na bitişik parselin imarı değiştirildi. Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin onayladığı imar değişikliği ile arsa ticaret alanı oldu. Belediyelerin komisyon raporlarında binanın kot hariç 7 kat yükseklikte yapılacağı belirtildi.

Projeleri inceleten mahalle sakinleri Anıtkabir'in yaklaşık 300 metre yakınında inşa edilecek binanın kot katlarıyla birlikte 26.6 metre yükseklikte olacağını ve 10 kata ulaşacağını söyledi. Yapılacak 10 katlı binanın, Anıtkabir'in çevresindeki 4 ve 5 katlı binalara emsal oluşturacağı, dolayısıyla Anıtkabir'in silüetinin tehdit altına gireceği belirtildi.

İnşaatın durdurulması için mahalle sakinleri çok sayıda imza toplayıp imar değişikliğini yapan Çankaya Belediyesi'ne itirazda bulundu. Anıtpark Forumu da iptal davası açmaya hazırlanıyor. Daha önce sağlık merkezi yapılması planlanırken imar değişikliğiyle ticaret alanına dönüştürülen 3 bin 500 metrekarelik boş arsa için Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın Ankara şubeleri de iptal davası açmıştı.