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Ankara beyaza büründü

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Yayınlanma: 18:37 - 19 Aralık 2021 Güncellenme:
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Başkent’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü.

10 CM KAR YAĞDI

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağışın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çektirip kartopu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edecek.

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